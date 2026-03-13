Piano Strategico 2030, aderisce anche l'Asl Cn1. Guerra: "Grande opportunità di sviluppo e coesione sociale"

Anche l’Asl Cn1 venerdì 13 marzo ha firmato il Protocollo d’intesa “Per la governance della pianificazione strategica della provincia di Cuneo” già precedentemente sottoscritto dalla Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo e Fondazione CRC, gli enti promotori della pianificazione strategica di area vasta. Con questa firma l’Azienda Sanitaria conferma il proprio impegno a far parte di un importante tavolo di lavoro volto a costruire una visione condivisa di futuro del territorio e porre l’attenzione delle azioni prioritarie da perseguire anche negli ambiti di sua competenza.

L’Azienda è impegnata a far parte della Cabina di Regia Istituzionale e nel Comitato tecnico con la dott.ssa Gloria Chiozza, Direttore del Dipartimento per l’Integrazione Territoriale, la dott.ssa Maria Luisa Bianco, Responsabile della struttura Direzione Amministrativa Territoriale con il supporto della dottoressa Pinuccia Carena, Responsabile della struttura Ciclo della Performance e Progetti Innovativi.

Il Dottor Maurizio Coppola, Direttore della Struttura Servizio Dipendenze Patologiche parteciperà invece al tavolo di lavoro sulla prevenzione e cura del disagio giovanile all’interno dell’obiettivo “Comunità coese e Innovazione sociale”

“Siamo soddisfatti – afferma il Direttore Generale Asl Cn1 Giuseppe Guerra – di poter partecipare attivamente ai percorsi di innovazione messi in atto nella nostra Provincia, ritengo che questa sia una grossa opportunità di sviluppo e un’occasione per migliorare la coesione sociale e il benessere per i cittadini”.