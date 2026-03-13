 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 13 marzo 2026, 11:37

Trinità, nuovo climatizzatore nel dormitorio della scuola dell'infanzia

La sindaca Ernesta Zucco: “Grazie come sempre alla sensibilità del direttivo e del presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, sempre vicini alla nostra comunità con i loro aiuti”

La scuola dell'infanzia di Trinità

Un nuovo climatizzatore per il dormitorio della scuola dell’infanzia di Trinità in via Guanella.

Fondamentale in quest’opera il contributo della Fondazione CRF.

Vorrei fare un grande ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per averlo sponsorizzato. Il locale, molto caldo nel periodo estivo, necessitava di una soluzione, soprattutto per i bambini che soffrivano durante l’ora del sonno”, puntualizza la sindaca Ernesta Zucco.

 

“Come sempre il direttivo e il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero sono molto sensibili alle necessità della nostra comunità e non negano mai gli aiuti. Un grandissimo grazie da parte degli amministratori del comune, delle famiglie e dei piccoli”, conclude la prima cittadina.

Cristiano Sabre

