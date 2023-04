Calderoni replica alla minoranza sui vertici della Fondazione CRSaluzzo

Egregio Direttore,



nemmeno il tempo di recuperare dal protocollo un’interpellanza delle minoranze circa il rinnovamento dei vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che la trovo pubblicata sul suo giornale.



Intanto mi preme ribadire che al sindaco di Saluzzo compete una nomina su 14 dell’Organo di indirizzo, che ha il compito statutario di rinnovare il Cda. Era pertanto più opportuno rivolgersi ai membri di questo organismo per avere risposta alle domande che invece sono state poste a me.



In ogni caso, colgo l’occasione per chiarire la mia posizione: se la qualità delle persone e la loro professionalità non sono assolutamente in discussione, la qualità della amministrazione è suscettibile invece di opinioni diverse.



Senz’altro apprezzabile il tentativo, riuscito in parte, di aprire la fondazione alla comunità. Dico in parte perché Fondazione CRSaluzzo non è solo Saluzzo, ma saluzzese, comunità diffusa del Monviso e su questo occorre ancora lavorare.



Uno sforzo di cooperazione che la nostra Amministrazione ha compiuto convintamente erogando servizi, coordinando progetti e reperendo ingenti finanziamenti a favore delle comunità dell’area vasta, ma anche accettando la progressiva riduzione delle erogazioni di fondazione CRSaluzzo (183.000 euro nel 2019, 131.000 nel 2020, 38.900 nel 2021 e 29.000 nel 2022), fino ad investire risorse nostre come i 500 mila euro per l’ospedale locale o 150 mila euro per i centri diurni per disabili.



Ringrazio chi nel cda uscente ha saputo e voluto collaborare con il nostro ente, prima per la pandemia e poi a sostegno della sanità locale e degli enti attivi in ambito sociale, alleggerendo, anche se solo parzialmente, il peso di contributi straordinari che il Comune di Saluzzo ha stanziato in questi tempi difficili.



Questo grande sforzo è stato compiuto nel silenzio, senza il favore delle luci della ribalta e superando sterili approcci campanilisti e piccoli interessi di parte, guardando invece all’interesse generale e li ringrazio di cuore.



Grazie al professor Piccat, che ha saputo impegnare Fondazione CRSaluzzo in un ruolo da protagonista in eventi culturali di alto profilo (I tesori del marchesato e la Festa del libro mediavale e antico) di cui siamo stati e continueremo ad essere co-organizzatori e co-finanziatori, se riterrà di dare seguito a questa azione.



Sulla parte finanziaria invece, se è vero che le erogazioni sono passate da 700 mila di inizio mandato ad 1 milione e 100 mila dell’anno 2022, ultimi dati pubblici disponibili, ciò non cancella del tutto i dubbi rispetto alla redditività del patrimonio che per esempio è significativamente più bassa di quella fatta registrare da Fondazione CRFossano, per restare tra quelle omogenee in provincia, e non bilancia l'assenza di riserve volontarie a garanzia delle erogazioni per l’operatività autonoma futura.



Come sindaco di Saluzzo pertanto ritengo auspicabile, nell'interesse della comunità, che il prossimo consiglio di amministrazione, individuato in piena autonomia dall'organismo di indirizzo, sia nelle condizioni personali e professionali di operare al meglio per il territorio a cui la fondazione deve servire.



Mi si chiede infine un’opinione rispetto all'autonomia della Fondazione CRSaluzzo e si adombrano ipotesi di conquiste da parte di fondazioni più grandi. Ebbene, non mi sottraggo a questa domanda, ma avendo la più alta stima dell'autonomia di una istituzione così importante per la comunità saluzzese, come la Fondazione CRSaluzzo, ritengo che l'opinione del sindaco riguardo a un simile indirizzo strategico potrebbe ledere tale autonomia che, viceversa, come i consiglieri di minoranza, auguro sia esercitata pienamente nell'interesse del territorio.

Il sindaco Mauro Calderoni