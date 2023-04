Divieto di transito ai mezzi pesanti sulla RD900 a Barcellonette

L’Autorità francese ha programmato l’esecuzione di lavori a Barcelonnette che interesseranno la strada dipartimentale RD 900, prosecuzione oltre il confine di Stato della statale 21 “del Colle della Maddalena”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da oggi, lunedì 17 aprile, e fino al 16 giugno all’altezza di Barcelonnette è in vigore il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 26 tonnellate. I veicoli con peso inferiore saranno indirizzati su itinerari alternativi segnalati in loco.