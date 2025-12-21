METEO / Si attende il ritorno della neve, Arpa dirama allerta gialla

Condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni deboli o moderate sulla regione, più sparse sul settore orientale. Ulteriore peggioramento dal pomeriggio di domani e per l'intera giornata di martedì, con un'intensificazione dei fenomeni, che saranno più forti e persistenti sul settore sudoccidentale.

Quota neve in calo sui 1000-1300 m, sui 600-700 m su Alpi Liguri, basso Cuneese e Langhe e Roero tra il pomeriggio di domani e il primo mattino di martedì.

Questo quanto emerge dal bollettino di Arpa Piemonte nella giornata di oggi, domenica 21 dicembre, che per le prossime ore ha emesso un'allerta di livello giallo su tutto il basso Piemonte.

A partire dalla serata, dalle 20, è prevista la chiusura del Colle della Maddalena tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 367/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano neve al suolo in progressiva intensificazione a partire da questa sera.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.