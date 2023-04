Carrù celebra la festa della Liberazione: questa sera la presentazione de "I miei sette padri"

A Carrù proseguono gli eventi organizzati in occasione della Festa della Liberazione. Dopo l’inaugurazione del cippo in memoria di Andreino Manfredi, che si è tenuta oggi pomeriggio nel piazzale della ex stazione ferroviaria, alla presenza dell’ANPI, delle autorità civili e militari e di una rappresentanza delle scuole, un nuovo appuntamento è in programma questa sera.

Alle 20.30 al Cinema teatro “Vacchetti” si terrà la presentazione del libro di Adelmo Cervi “I miei sette padri” e la proiezione del film tratto dal libro con la partecipazione. L’evento è aperto alla cittadinanza, ingresso libero. Il docufilm di Liviana Davì racconta i fratelli Cervi e il loro eccidio, avvenuto il 28 dicembre 1943, attraverso lo sguardo dell'erede Adelmo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

25 aprile 2023

Le celebrazioni per la festa della Liberazione inizieranno alle 10 con la santa messa; dalle 10.30 in piazza municipio si formerà il corteo con la benedizione delle corone d’alloro, l'onore ai caduti per la liberazione e formazione del corteo che si dirigerà verso piazza Curreno.

dalle 10.30 corteo in piazza del municipio, con la tradizionale benedizione delle corone d'alloro e l'omoaggio ai caduti. Il corteo poi si sposterà in piazza Curreno per il saluto del sindaco, l'orazione ufficiale del giornalista Domenico Quirico e la consegna delle borse di studio offerte dall’Anpi Carrù con il contributo della Banca Alpi Marittime agli alunni della terza media per gli elaborati svolti sulla Resistenza.

21 maggio 2023

Pellegrinaggio a Sant'Anna di Stazzema, in collaborazione con l’onlus "Cordero Lanza di Montezemolo"

giugno 2023

Passeggiata della memoria ai cippi carrucesi con la partecipazione degli alunni delle classi terza media dell’istituto comprensivo "Oderda - Perotti" di Carrù.