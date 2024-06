Sfida contro il quorum: già superato a Sale Langhe, Niella Tanaro, Battifollo, Lisio, Scagnello, Paroldo e Roascio

Le votazioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali in Granda sono ancora in corso, ma in diversi comuni del Cebano-Monregalese, dove c'è un solo candidato, la partita è quasi chiusa.

Lo scoglio maggiore, ossia il raggiungimento del quorum fissato al 40%, in molti paesi è già stato raggiunto e i candidati - se i risultati verranno confermati con lo spoglio - saranno eletti alla carica di sindaco.

A Sale delle Langhe, dove l'affluenza alle 12 di oggi era del 42,64%, va verso l'elezione Andrea Mozzone, vice sindaco uscente, che oltre ad aver maturato ampia esperienza amministrativa nel comune è anche vice presidente dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.





Riconferma a Niella Tanaro per il primo cittadino uscente Gian Mario Mina che è sostenuto dalla lista "Insieme facciamo volare Niella Tanaro", nome già scelto per il gruppo che lo aveva sostenuto nella scorsa tornata elettorale. A Niella l'affluenza alle 12 era del 45,41%.

In Valle Mongia quorum per i tre sindaci uscenti Stefano Rossi di Lisio, Daniele Garelli a Scagnello e Giovanni Odasso a Battifollo. In tutti e tre i comuni alle 12 l'affluenza aveva già superato il 40%.

Oltre la soglia del quorum anche Aldo Minazzo sindaco uscente di Roascio.

A Paroldo verso l'elezione a primo cittadino Andrea Ferro, già consigliere a Ceva, unico in corsa nel paese dell'Alta Langa.

A dover affrontare il quorum saranno anche Lesegno, Farigliano, Pamparato, Montaldo Mondovì, Cigliè, Rocca Cigliè, Magliano Alpi, Torresina e Castellino Tanaro dove tutti i sindaci uscenti sono gli unici a essersi ricandidati.

I seggi saranno aperti fino alle 23 di oggi.