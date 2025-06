Cosa vorrei che si facesse quando toccherà a me: al via lo Sportello DAT a Busca

A partire da mercoledì 11 giugno sarà attivo a Busca lo Sportello di aiuto alla compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), uno strumento pensato per affiancare i cittadini in una scelta tanto delicata quanto fondamentale: esprimere con consapevolezza le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, un giorno, non si fosse più in grado di comunicarle.

L’iniziativa nasce all’indomani del partecipato incontro tenutosi ad aprile al Teatro Civico, che ha visto la presenza di relatori autorevoli come il Prof. Oscar Bertetto (già primario di Oncologia alle Molinette di Torino), Mons. Derio Olivero (Vescovo di Pinerolo) e l’Avvocato Mariagrazia Soleri, guidati nella riflessione dal Dr. Bruno Durbano, Responsabile delle Cure Palliative dell’ASL CN1. Una serata densa di contenuti, che ha portato all’attenzione del pubblico il tema del fine vita in tutte le sue dimensioni: clinica, etica, giuridica, esistenziale.

Le DAT, previste dalla Legge 219 del 2017, rappresentano uno strumento di tutela del diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. La norma stabilisce infatti che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato dell’interessato. Redigere le proprie disposizioni anticipate consente quindi di lasciare indicazioni chiare ai propri cari e ai medici su cosa si desidera — o non si desidera — in situazioni di estrema vulnerabilità.

Lo Sportello sarà gestito da personale sanitario volontario, con l’obiettivo di rendere comprensibili i contenuti previsti dalla legge e accompagnare i cittadini nella compilazione del documento, offrendo un supporto umano e professionale in un ambito spesso percepito come ostico o difficile da affrontare.

Lo Sportello DAT avrà sede presso l’Open Space Education, nei locali della ex Scuola Elementare “Carletto Michelis” di Busca.

L’accesso sarà su appuntamento, da concordare via email all’indirizzo:

sportellodatbusca@gmail.com

oppure tramite messaggio WhatsApp al numero: 339 7348430

L’orario di ricevimento sarà definito di volta in volta in base alle esigenze dei richiedenti.