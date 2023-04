Chiedere soccorso in aree non coperte da segnale cellulare? Con un Iphone 14 si può

Quante volte, in caso di richiesta di aiuto per un soccorso in montagna, il problema principale è la mancanza di connessione e quindi l'impossibilità di effettuare una chiamata o mandare un messaggio? Se si è in gruppo, cosa sempre auspicabile, è uno dei compagni di gita o escursione a muoversi per cercare una zona coperta, ma se si è da soli, magari feriti, non è difficile immaginare quali possano essere le conseguenze.

Sono ancora molte le aree non coperte da segnale in Italia, a partire da quelle alpine della Granda. Ma la tecnologia può essere un ausilio importante, addirittura vitale. Da qualche settimana è stato attivato un servizio molto importante proprio quando si è nella situazione di mancanza di copertura. Certo, al momento è limitata agli ultimi nati in casa Iphone, ma è pur sempre un inizio.

Ed è il Piemonte la regione pilota, per tutta Italia. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Genesio Luigi Icardi.

Dallo scorso martedì 28 marzo, infatti, nel nostro territorio è attivo l’innovativo Servizio di sicurezza SOS Emergenze via satellite di Apple, che permette a chi usa un iPhone 14 di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi.

La catena operativa viene attivata dalla chiamata inviata tramite il servizio di Apple “SOS Emergenze via satellite” e permette di interfacciare correttamente il sistema nazionale di raccolta e gestione delle chiamate di emergenza.