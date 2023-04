Bra, passo avanti per la realizzazione della nuova ala dell’asilo nido: c'è l’ok della Giunta

Importante passo in avanti per la realizzazione della nuova ala dell’asilo nido di Bra in via Caduti del lavoro: il progetto ha ricevuto l’ok della Giunta comunale. Ora si procederà dunque con la ricerca della ditta che esegua i lavori.

I nuovi locali permetteranno di accogliere circa 30 nuovi bambini, sfoltendo le liste d’attesa. Al momento, in città solo presenti tre strutture che ne ospitano circa 100. Si tratta, oltre di quello in via Caduti, intitolato a Enrico e Cesara Garbarino, dei due micronidi in via Sartori e presso la scuola Montalcini. Il progetto è finanziato in larga parte con fondi Pnrr per un importo complessivamente di oltre 1 milione di euro.

Il sindaco Gianni Fogliato ribadisce: "Investire negli asili nido è sempre importantissimo per la nostra comunità, come parte delle politiche famigliari. In particolare, nella nostra città questi sono stati sempre all’avanguardia e siamo riusciti a ridurre le lista d’attesa, garantendo un posto per tutti quelli che ne hanno bisogno. Si tratta ora di rendere più efficiente il servizio, rendendo più fluido anche l’aspetto didattico. Accogliere più studenti nella sede in via Caduti permetterà di ridurre i costi, potendo mantenere le tariffe attuali a fronte di altri aumenti, come quello per l’energia".