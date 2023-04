'Terzo. Le energie delle rivoluzioni civili': se ne parlerà a Cuneo

"Terzo. Le energie delle rivoluzioni civili". Si intitola così il volume di Claudia Fiaschi, già portavoce del "Forum del Terzo Settore" in Italia, figura di spicco del mondo della cooperazione italiana, promosso da "Buone Notizie", inserto de ‘Il Corriere della Sera’.



Il libro, che verrà presentato anche in Granda grazie a uno dei webinar promossi dal CiSem, - Comitato per l'Imprenditorialità Sociale e il Microcredito - della Camera di commercio di Cuneo, propone un’analisi articolata del Terzo Settore in Italia, aiutando a comprendere come sia strutturato e quali siano il senso e la direzione ultima in cui si muove.



Nello specifico il testo mette in luce che, senza pratiche estese di gratuità e senza ambiti e luoghi in cui l’attenzione all’interesse generale e alla solidarietà è regola dell’interazione sociale, né lo Stato né il Mercato sono in grado di conseguire i risultati che da essi la società si aspetta di ottenere.



La presentazione del volume sarà occasione per un approfondito confronto su questi temi.



“La Provincia di Cuneo conta una presenza significativa di questo mondo, fatto di gruppi di volontariato, associazionismo, cooperative e imprese sociali che rappresentano una parte strutturale della nostra comunità della cura” - commenta il presidente di Confcooperative Cuneo, Alessandro Durando – “Un mondo che dà un forte contributo alla coesione del nostro territorio e alla sua qualità della vita. Le sfide di oggi sono rappresentate dal rafforzamento di questa presenza in sinergia con il settore pubblico e privato”.



Il webinar si svolgerà venerdì 28 aprile dalle 9.30 alle 11.30. La partecipazione è gratuita collegandosi al link https://meet.google.com/mrq-jwcu-qqu?hs=224