Alba, il Museo Diocesano invita a partecipare a "Escape Room...al Mudi!"

Nei mesi di aprile e maggio il MUDI – Museo Diocesano di Alba è aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30. In occasione di Vinum, l’orario di apertura verrà esteso nei seguenti giorni: 22-23-24-25 aprile, 29-30 aprile e 1 maggio dalle ore 11.00 alle 18.30 con orario continuato.

Inoltre, il MUDI offre il kit didattico “Esploratori del tempo” ai bambini che vorranno mettersi in gioco e scoprire il museo nei panni di “piccoli esploratori”. Seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno esplorare i sotterranei della Cattedrale di Alba e trovare i tesori custoditi al Museo Diocesano: antiche strade, tracce lasciate dai romani e resti della città del passato medievale!

Sabato 29 aprile ci sarà ESCAPE ROOM…al MUDI! dove di vivrà l’esperienza di una ”Escape Room” ambientata nelle sale del museo! Siete bloccati nel tempo, tra i resti di un antico edificio romano e quelli della cattedrale medievale. I partecipanti avranno 60 minuti di tempo per trovare gli indizi, identificare codici, risolvere indovinelli e combinazioni, ed aprire un lucchetto dopo l’altro fino a ritrovare il cappello del vescovo. Solo così potranno tornare nel nostro tempo.

Sarà un’occasione per gruppi di amici e famiglie per vivere il museo attraverso il gioco di squadra, osservare le opere e risolvere enigmi, collaborando per riuscire a fuggire. Verranno organizzati tre turni per giocare: alle 19.00, alle 20.30 e alle 22.00. Ogni squadra potrà essere composta dai 4 ai 7 giocatori. Il costo è di 50 € a squadra.

L'appuntamento è in piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo. La prenotazione è obbligatoria Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba mudialba14@gmail.com - Cel. 345.7642123