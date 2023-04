Sul campo di Moretta i quarti di finale del Torneo delle Regioni

La maglia della selezione regionale del Piemonte, con tanto di numero (23, come l’anno in corso) e di nome, è stata consegnata al sindaco di Moretta Gianni Gatti durante la cena di gala che si è tenuta a Torino, a Palazzo Madama, cui il primo cittadino di Moretta ha preso parte insieme ad altri sindaci del Piemonte, delle città in cui si disputano gli incontri del Toreno delle Regioni.

Il campo sportivo di Moretta, recentemente riqualificato con il nuovo fondo in erba sintetica di ultima generazione, è stato scelto quale sede di gara dalla Lega Nazionale Dilettanti di un quarto di finale del Torneo delle Regioni, competizione calcistica dedicata alle categorie Under 19 Juniores, Under 17, Under 15 e Femminile

In provincia di Cuneo le altre città che ospitano gli incontri sono Cuneo, Centallo e Mondovì.

Si tratta della 59ª edizione del torneo, che mancava in Piemonte da 13 anni.

«Siamo orgogliosi – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti - che i vertici della Lega Nazionale Dilettanti abbiano scelto il nostro campo da calcio per disputare un incontro. Mi auguro che le quattro partite dei quarti di finale, che si giocheranno martedì 25 aprile a Moretta, ad ingresso gratuito, siano anche l’occasione per promuovere e scoprire le eccellenze del nostro territorio».

Sul campo “Silvio Baudo” di Moretta si disputeranno alle 9,30 Toscana-Lazio (Under 15), alle 11 Abruzzo-Marche (Under 17), alle 14,30 Liguria-Trento (Under 19) e alle 16,30 Toscana-Veneto (Femminile).