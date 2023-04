'L'insieme' diventa 'L'insieme. Che Festa!': un mese di appuntamenti tra saviglianese, fossanese e saluzzese

Mercoledì 3 maggio prende il via L’Insieme. Che Festa! Un mese di appuntamenti, eventi e incontri nei centri famiglia dei territori di Savigliano, Fossano e Saluzzo e le altre realtà territoriali: Trinità, Salmour, Bene Vagienna, Sant’Albano Stura, Genola, Marene, Villafalletto, Cavallermaggiore, Barge, Bagnolo Piemonte, Verzuolo, Manta e Costigliole Saluzzo.



La rassegna di appuntamenti ed eventi sul territorio, che culminerà con una grande festa sabato 10 giugno, nel Centro Polifunzionale Cascina Sacerdote a Fossano, è la fase conclusiva di Ce Campo.



Il progetto realizzato con il sostegno della Fondazione CRC attraverso il bando 'Famigliare', che vede capofila il Consorzio Monviso Solidale, la collaborazione del privato sociale che opera sui territori interessati: Cooperativa Proposta 80, Armonia Cooperativa Sociale e l’associazione L’airone ha portato alla nascita della nuova rete di connessione dei centri famiglia dei territori L’insieme. Centri famiglia a portata di mano.



L’insieme è la nuova rete che connette i centri famiglia del territorio. È un luogo in cui incontrarsi. Capace di essere ospitale e frutto della somma del lavoro e della personalità di tutti coloro che decidono di fermarsi. L’Insieme come l’insieme di tutti i centri famiglia del territorio, per riuscire a essere più presenti, ospitali e collegati da un unico linguaggio comune.



Gli appuntamenti in programma inizieranno mercoledì 3 maggio e termineranno sabato 10

giugno: in calendario proposte per grandi e piccoli che spaziano da laboratori creativi a gite, da giochi liberi a feste in famiglia.