Nuova fase progettuale per il Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra

La Cabina di Regia del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra si è incontrata nei giorni scorsi al Castello di Grinzane Cavour.

Nel corso della riunione si è preso atto della chiusura della prima azione progettuale, cioè l'acquisto e la distribuzione dei portabici, uno per ognuno degli 81 comuni del Distretto, dal design coordinato e dotati di un pannello informativo sul comune e sulle attività in esso operanti.

Contestualmente, i lavori si sono concentrati sulla definizione dei contenuti del bando della Regione Piemonte che consentirà l'accesso all'agevolazione relativa ai progetti strategici dei Distretti del commercio piemontesi, che sono 77 e nella cui graduatoria il Distretto Alba-Bra si è collocato al settimo posto.

Tra gli interventi generali che potranno essere realizzati nel territorio figurano l'operazione di discrict branding per il conseguimento di un'immagine coordinata del Distretto, la costruzione di un database degli operatori commerciali, la sensibilizzazione all'adozione di strumenti per accelerare la transizione digitale e sostenere i negozi di vicinato per vendere e promuoversi online.

In particolare, il gruppo di lavoro si è confrontato sui tecnicismi in vista dell'imminente pubblicazione da parte del Comune capofila Alba del bando rivolto alle imprese operanti nel territorio distrettuale locale, che prevede finanziamenti a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000,00 Euro.

Il bando regola l’ammissione a contributo di spese inerenti all’implementazione digitale e il miglioramento estetico delle attività, attraverso interventi sulle vetrine, sugli infissi, sulle tende, sulla pavimentazione e sull’illuminazione esterna, sulle fioriere e sugli arredi esterni, sull’allestimento dei dehors, sull’installazione di sistemi di videosorveglianza e su acquisti di attrezzature specifiche riservate alle nuove attività.

La Cabina di regia ha in programma incontri nei comuni del territorio per illustrare modalità e tempistiche di partecipazione al bando.

"Siamo soddisfatti – dichiara Marco Scuderi, Manager del Distretto insieme al collega Enzo Basso – del lavoro che il Distretto sta sviluppando in sinergia operativa tra i suoi partner stabili, Associazione Commercianti Albesi, Ascom Bra, Città di Bra e la Città di Alba, alla quale rivolgiamo un ringraziamento particolare per l’impegno profuso da parte degli uffici competenti in qualità di capofila del progetto. Si tratta di un importante dispiegamento organizzativo da parte del Comitato Operativo e della Cabina di Regia propedeutico a raggiungere gli obiettivi comuni a favore del commercio di prossimità e delle comunità locali".