Beppe Ghisolfi torna in TV: il banchiere cuneese parla di economia su Class CNBC

Un ritorno in grande stile, anzi in gran Class, per il Banchiere internazionale e scrittore Beppe Ghisolfi sulle frequenze TV del popolare e molto seguito programma della prima serata condotto dalla giornalista economica Marina Valerio con inizio alle ore 21 del venerdì.



L'appuntamento è come sempre su Class CNBC, visibile sul canale Sky 507 e sul web in modalità streaming su video.milanofinanza.it



Il programma rappresenta, con l'ausilio dei più prestigiosi esperti e addetti ai lavori sui temi dell'economia reale e finanziaria, una disamina, un riepilogo e allo stesso tempo un approfondimento sugli avvenimenti più significativi della settimana appena trascorsa e dei giorni immediatamente successivi.

Il calendario vigente assume una particolare importanza in ragione delle oramai imminenti decisioni che la BCE, la Banca centrale europea di Christine Lagarde, si appresta ad assumere in tema di tassi di riferimento e quindi di costo del denaro, in una congiuntura segnata dal maggiore onere di mutui e prestiti su famiglie e imprese per mutui casa, prestiti al consumo e investimenti. Congiuntura che impone attenzione non solo dal punto di vista del debitore, ma altresì del risparmiatore chiamato a operare scelte sui titoli soprattutto obbligazionari in grado di preservare il potere d'acquisto delle somme accantonate e destinate alla sottoscrizione di bond pubblici ovvero privati.



Sullo sfondo, il disegno di legge governativo di riforma del mercato dei capitali e di introduzione della disciplina dell'educazione finanziaria nelle scuole superiori come materia infine dotata di autonoma dignità di ore e di risorse dedicate nell'ambito dell'educazione civica.



Da un anno a questa parte, la stagione dei tassi a zero sembra essere giunta al capolinea, di fronte alla necessità di contrastare l'inflazione, e ciò impone un supplemento di alfabetizzazione economica per mettere in sicurezza i propri risparmi attraverso una sempre migliore conoscenza dei mercati primari e secondari dei titoli azionari, obbligazionari e derivati.