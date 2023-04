Gruppo 3C presenta la piattaforma di comunicazione in Cloud-PBX di NFON

Giovedì 20 aprile, nella prestigiosa location del Monastero della Stella di Saluzzo, il Gruppo 3C di Savigliano, azienda leader nelle soluzioni di sicurezza informatica, Data Protection e Cyber Security ha presentato ad una platea attenta e interessata la piattaforma di comunicazione in Cloud-PBX di NFON, leader europeo nella fornitura di servizi a valore di telefonia in Cloud.

Il Gruppo 3C è Platinum Partner ovvero il partner italiano con la più alta certificazione sulla piattaforma e da alcuni anni fornisce a molte aziende soluzioni di business integration quali la sicurezza, la scalabilità e integrazioni tra cui l’innovativo servizio di fonia che consente alle aziende di gestire le loro comunicazioni telefoniche in modo sicuro, flessibile tramite una piattaforma basata su Cloud ridondato.

In che cosa consiste il CLOUD-PBX di NFON?

Il CLOUD-PBX è un software completamente slegato dall’hardware on premise, dai gestori e dai vincoli di quest’ultimi, si tratta di un sistema telefonico in Cloud completamente gestito che consente alle aziende di utilizzare la telefonia eliminando la necessità di hardware (centralini costosi e difficili da gestire) e di contratti coi gestori telefonici. Il servizio è altamente scalabile e può essere facilmente adattato alle esigenze di qualsiasi azienda, grande o piccola, apportando numerosi vantaggi tra cui, da non trascurare, quello economico.

Il servizio CLOUD-PBX di NFON offre numerose funzionalità avanzate, tra cui:

· Routing delle chiamate personalizzabile: le chiamate possono essere instradate a numeri di telefono diversi in base all'orario, al giorno della settimana o al chiamante.

· Risponditore automatico: i chiamanti possono essere accolti con un messaggio personalizzato che offre loro opzioni di scelta del reparto con cui parlare o li diriga direttamente a un membro specifico del team.

· Voicemail: i messaggi vocali possono essere inviati e ricevuti attraverso l'interfaccia Web di NFON, consentendo ai dipendenti di accedere facilmente alle loro caselle di posta elettronica.

· Conferenza telefonica: le chiamate possono essere facilmente convertite in conferenze telefoniche per consentire a più persone di partecipare a una sola chiamata (anche con integrazione del video e di screensharing).

· Directory aziendale: i contatti possono essere facilmente organizzati in una directory connessa al CRM aziendale, consentendo ai dipendenti di accedere rapidamente alle informazioni di contatto dei colleghi.

· Chiamate internazionali: NFON offre tariffe convenienti per le chiamate internazionali, consentendo alle aziende di comunicare con i loro clienti e fornitori in tutto il mondo senza dover preoccuparsi delle tariffe elevate.

· WebApp e mobileApp: con Cloudya puoi chiamare direttamente dal tuo PC, smartphone o tablet; dal tuo ufficio o in viaggio.

Perché scegliere CLOUD-PBX di NFON?

Il CLOUD-PBX di NFON offre numerosi vantaggi per le aziende che cercano una soluzione di telefonia affidabile, sicura, integrabile e moderna.

L’evento aperto dall’Amministratore Unico Pier Carlo Bruno è stato ben coordinato da Annalisa Mogna, sales specialist cloud-pbx e Carlo Alberto Parola, system engineering cloud-pbx.

Il Gruppo 3C ha sede a Savigliano in corso Isoardi 60.

Sito internet www.gruppo3c.com

E-mail info@gruppo3c.com