Saggi di fine anno della Scuola APM di Saluzzo

La Scuola Apm propone tra maggio e giugno un ricco calendario di concerti e spettacoli a cura del Dipartimento di Musica e Teatro – formazione di base, a conclusione dell’anno accademico 2022/2023.

Gli appuntamenti saranno occasione per i giovani allievi dell’APM di mostrare al pubblico il lavoro realizzato durante l’anno e di affrontare, alcuni per la prima volta, “il palco”.

Si inizia venerdì 5 maggio, presso la sala Verdi della Scuola, con il saggio della classe di chitarra. A seguire, tra maggio e giugno saliranno sullo stesso palco gli allievi delle classi del dipartimento classico (pianoforte, flauto, arpa, violino), moderno (canto, batteria, Rocklab e Vocal Lab) e gli allievi del dipartimento di teatro.

Sabato 27 maggio si esibiranno le orchestre formate dai bambini allievi del progetto “Suono Anch’io”, dei corsi di musica per l’infanzia e dei giovani musicisti del dipartimento di musica classica, oltre a diverse formazioni da camera.

Lunedì 5 giugno saranno i giovani attori del dipartimento di teatro ad esibirsi sul palco della Sala Verdi.

Si conclude martedì 16 giugno, con il saggio di organo presso la Chiesa di S. Agostino.

Sono stati quasi 300 gli allievi iscritti alle attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2022/23. In questi mesi si sono realizzati per i più piccoli differenti percorsi suddivisi per fasce d’età e per grado scolastico. I progetti di musica collettiva e i Laboratori di musica moderna hanno visto una numerosa adesione da parte di giovani e adulti mentre i quattro corsi di teatro attivati hanno coinvolto 35 allievi del territorio.

È possibile visionare il calendario completo dei saggi e gli orari relativi sul sito web www.scuolaapm.it nella sezione News.