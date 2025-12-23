Il Presepe dei Tetti di Dronero riaccende la magia: un ritorno atteso che profuma di casa

A Tetti di Dronero, quando il freddo comincia a velare i tetti e le prime luci di Natale punteggiano le case, c’è un luogo che più di tutti segna l’arrivo delle feste. È il presepe meccanico dei Tetti, un piccolo mondo in miniatura capace, da generazioni, di far brillare gli occhi a chiunque vi entri.

Dopo un anno di pausa, quest’inverno la sua porta si riaprirà. E non sarà una semplice riapertura: sarà un ritorno atteso, quasi un abbraccio, la conferma che le tradizioni più care sanno sempre ritrovare la strada di casa.

Dietro quella porta, nel locale accanto alla chiesa di San Michele, prende vita un paesaggio che sembra respirare. Le casette in pietra della Valle Maira, i sentieri montani, i mulini, i ponticelli che ricordano le borgate d’alta quota: tutto racconta la montagna con un’intensità familiare.



Le figure si muovono lente, accompagnando gesti antichi. Le luci si abbassano, sale la notte, poi ritorna il chiarore del giorno. A volte cade la neve, altre volte un lampo illumina la valle. È come assistere a una fiaba che si conosce a memoria, ma che ogni anno sorprende come la prima volta.

Grazie alla cura degli appassionati locali, il presepe torna rinnovato: piccoli dettagli, movimenti restaurati, nuove architetture ispirate ai villaggi della valle. Sono tocchi delicati, ma capaci di rendere la scena ancora più viva, come se quelle minuscole borgate non avessero mai smesso di pulsare.

Orari di apertura

Il presepe sarà visitabile:

dalla Vigilia di Natale, subito dopo la Messa,

tutti i giorni dalle 14:00 alle 18:00 fino all’Epifania.

Un luogo dove fermarsi

Entrare nel presepe dei Tetti di Dronero significa concedersi un momento di calma, lasciare fuori il rumore del mondo e ritrovare una scintilla d’infanzia. È un invito a rallentare, a guardare le cose piccole, a lasciarsi incantare dai gesti semplici.

Per molti è un appuntamento irrinunciabile. Per altri sarà una scoperta. Ma per chiunque vi entrerà, sarà — come sempre — un piccolo viaggio nella magia del Natale, custodita con cura in un angolo di valle.