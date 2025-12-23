Brossasco, cena di Natale record: 4.900 euro all’ABIO di Cuneo

Una serata all’insegna della comunità e del dono quella che si è svolta sabato 20 dicembre presso la palestra comunale di Brossasco. La tradizionale Cena di Natale, organizzata dalla Pro Loco, ha registrato un successo straordinario: trecento partecipanti si sono riuniti per sostenere l’ABIO di Cuneo (Associazione per il Bambino in Ospedale), portando a una raccolta fondi finale di ben 4.900 euro.

Oltre al padrone di casa, il sindaco Paolo Amorisco, la serata ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e regionali, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa: l’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo, il sindaco di Venasca e presidente dell'Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, e il sindaco di Melle nonché presidente del BIM Giovanni Fina. Presente anche don Federico, parroco delle tre parrocchie, che ha portato la benedizione e i saluti del vescovo, monsignor Bodo, impossibilitato a partecipare per impegni pregressi.

Il dato più significativo riguarda l'entità della donazione: l'intera somma raccolta, senza alcuna detrazione per i costi vivi della serata, è stata devoluta direttamente all’associazione. Un risultato possibile grazie alla sinergia tra volontariato e mondo produttivo locale.

"È stata una serata bellissima — spiegano dalla Pro Loco — e siamo orgogliosi che l'intero ricavato sia andato all'ABIO. Questo è stato possibile perché i nostri fornitori si sono letteralmente messi una mano sul cuore, permettendoci di abbattere i costi. La Pro Loco farà con piacere la sua parte coprendo le spese restanti, affinché ogni euro donato dai cittadini arrivi a chi ne ha più bisogno."

Il direttivo della Pro Loco di Brossasco intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questo traguardo, ai fornitori per la loro generosità e, non ultimi, ai tantissimi volontari che con il loro infaticabile lavoro dietro le quinte hanno garantito il perfetto successo dell'evento.