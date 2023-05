La guerra della SEC alle criptovalute continua, come potrebbe essere colpita una cripto come Dogetti?

La guerra della SEC alle criptovalute prosegue con pochi segni di arresto. In una causa contro Ripple e il suo token XRP per stabilire se debba essere considerato un titolo, le conseguenze per l'intero settore delle criptovalute potrebbero essere catastrofiche. In questo articolo approfondiremo la controversia legale tra la SEC e Ripple e valuteremo le ramificazioni per criptovalute come Dogetti (DETI) o Monero (XMR).

In quelli che sono stati mesi difficili per le criptovalute, dopo il crollo dell'FTX e il fallimento di diverse banche orientate alle criptovalute, la posta in gioco non potrebbe essere più alta per l'industria delle criptovalute nella battaglia legale tra la SEC e Ripple. Ma perché sta accadendo e cosa potrebbe significare?

Cosa sta succedendo tra la SEC e Ripple?

La battaglia della SEC contro Ripple mira a stabilire se il token XRP di Ripple debba essere considerato un "titolo" o meno. Vediamo quindi cosa significa quando la SEC si riferisce a qualcosa come a un titolo.

Se XRP fosse considerato un "titolo", significherebbe che è uno strumento finanziario contenente un valore monetario che può essere venduto o scambiato nei mercati finanziari. I tipi più comuni di "titoli" tendono ad essere azioni, obbligazioni, opzioni e altro. Negli Stati Uniti tutti i "titoli" devono essere registrati presso la SEC e rischiano sanzioni severe in caso di violazione dei suoi regolamenti.

Questo viene determinato attraverso il Test di Howey che caratterizza un contratto di investimento come un "investimento di denaro, in un'impresa comune, con una ragionevole aspettativa di profitti, da ricavare dagli sforzi di altri". In questo modo, la SEC sostiene che XRP dovrebbe essere classificato come un "titolo", in quello che potrebbe essere visto come parte della sua più ampia convinzione che la maggior parte delle criptovalute che circolano sul mercato dovrebbero essere definite come un "titolo".

Come si sta svolgendo il caso di XRP?

Non sorprende che Ripple abbia contestato le accuse della SEC, sostenendo che la vendita di XRP non era un contratto d'investimento in quanto non era stato firmato nulla durante le transazioni e XRP, pertanto, non rientra nei parametri del test di Howey.

Molti sono fiduciosi che Ripple vincerà la causa, ma l'ansia rimane alta nel settore.

Cosa potrebbe significare il caso SEC vs. Ripple per monete come Dogetti?





Una vittoria di Ripple potrebbe innescare un grande boom di acquisti di criptovalute, poiché gli investitori si sentirebbero rassicurati dalla vittoria legale. Questo potrebbe essere un vantaggio per le nuove criptovalute come Dogetti, che sono pronte a entrare nel mercato e potrebbero farlo in un momento di grande fiducia degli investitori.

Perché sarebbe importante?

Dogetti è prossima alla conclusione di una prevendita che ha visto la raccolta di milioni di dollari e l'aumento delle aspettative e dell'entusiasmo. Come moneta di proprietà della comunità, che si ispira alla letteratura mafiosa per creare un sentimento di famiglia e di unione, Dogetti potrebbe essere una delle principali candidate a diventare la criptovaluta più importante del 2023. Il suo ecosistema ha entusiasmato molti investitori per il modo in cui incentiva l'acquisto dei suoi token DETI, ricompensando i membri con una partecipazione ai guadagni e allo sviluppo futuro della piattaforma.

Al contrario, potremmo assistere a effetti catastrofici per criptovalute come Dogetti o Monero se la SEC dovesse vincere la sua causa. Anche se queste monete non sono necessariamente considerate "titoli", l'inevitabile perdita di fiducia e di convinzione nel più ampio mercato delle criptovalute danneggerebbe le tasche di monete come Dogetti o Monero.

Per maggiori informazioni su Dogetti (DETI):

Prevendita: https://dogetti.io/how-to-buy

Sito web: https://dogetti.io/

Telegram: https://t.me/Dogetti