Il CFPCemon presenta il suo nuovo programma tematico sulla montagna insieme a Marco Albino Ferrari

Un programma tematico pensato per trasformare la sede di Mondovì in un centro di competenza legato alle terre alte, capace di predisporre apposite offerte formative, di ospitare convegni e seminari a tema, di fungere da polo aggregativo di progettazione e di trasformarsi in un luogo di incontro, scambio e approfondimento culturale.

Questo, in breve, l’ambizioso obiettivo che si prefigge di raggiungere “Una montagna di formazione”, l’iniziativa concepita dal Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese che verrà ufficialmente presentata sabato 13 maggio a partire dalle ore 16.00 presso la storica sede del Beila.

Dapprima un breve focus illustrativo sulle modalità di attuazione e sulle finalità perseguite dal nuovo programma societario, quindi spazio al primo momento di divulgazione culturale a tema con la presentazione dell’ultimo saggio di Marco Albino Ferrari “Assalto alle Alpi”.

Ingresso libero; per informazioni e prenotazioni: 0174 246398