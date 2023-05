Il Coordinamento Pace e Disarmo di Cuneo aderisce alla “Staffetta dell’Umanità”, l’iniziativa nazionale per la pace organizzata da Michele Santoro.

La tradizionale camminata del sabato pomeriggio è quindi spostata a domenica 7 maggio e si svolgerà interamente in Piazza Galimberti.

Il ritrovo è previsto per le 18 ai piedi della statua di Barbaroux, da dove partirà per snodarsi sul sagrato della piazza con letture, musiche e riflessioni.

“Chi è contrario all’invio di armi in Ucraina – recita l’appello legato all’iniziativa – è invitato a partecipare a una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza. Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche”.

E continua: “I governi continuano a ignorare il desiderio di pace dei popoli e proseguono nella folle corsa a armi di distruzione sempre più potenti. Mentre milioni di persone sono costrette dalle inondazioni, dalla siccità e dalla fame, a lasciare le loro terre, centinaia di miliardi di euro vengono spesi per aumentare la devastazione dell’ambiente e spargere veleni nell’aria”.