Busca: nell'ultima domenica del mese torna la Fiera di Maggio

Ritorna a fine mese la Fiera di Maggio con il titolo “Di piazza in piazza”: l’appuntamento, prima sospeso per la pandemia e poi traslato in altra data, ora riprende la sua tradizionale collocazione nell’ultima domenica di maggio. Il 28 prossimo il centro cittadino si animerà per un’intera giornata con numerose attrattive. Con il sostegno della Città, l’evento è realizzato in collaborazione fra Assoimprese Busca e Terres Monviso.



"Riportare in luce - dice il sindaco Marco Gallo - l'antica tradizione buschese della fiera di primavera rappresenta un'ottima occasione di promozione della nostra città e del suo splendido territorio, con i suoi prodotti e le sue bellezze ambientali ed artistiche".



“Questo evento – aggiunge l’assessore al Commercio Diego Bressi - offre una possibilità di scelta a 360° fra diverse opportunità in una bella giornata di festa e amicizia. Grazie fin d’ora a tutti coloro che lavorano per la buona riuscita”.



Le piazze che racchiudono e le vie del centro saranno i luoghi da cui partire per passeggiare, scoprire, provare le attività e gustare i sapori il territorio. All’esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali, si uniranno i negozi aperti e i punti di ristoro con specialità locali. A ogni piazza, corrisponde un tema e un’animazione: l’artigianato, le sculture e i giochi in legno, i fiori e la musica, le danze occitane. Via Umberto I sarà la via dei negozi, della musica e del cibo. Oltre alle visite guidate, saranno proposte pedalate in e-bike per muoversi agevolmente tra collina e città.



I luoghi e le proposte

- Piazza Regina Margherita

Balli occitani con Daniela Mandrile ore 14.30 -16.00

Il laboratorio di cucito

Saranno proposti alcuni estratti della mostra itinerante “I volti e luoghi di valle e di pianura” di Lucio Rossi



- Piazza Savoia

Il piccolo artigianato, i giochi in legno, le sculture



- Piazza Santa Maria

I prodotti del territorio e i fiori

Visit Busca - Alla scoperta di Busca con

Datameteo Educational OdV presenta: I Ciceroni

Busca segreta e sotterranea a cura di Marco Sarale

I percorsi in ebike a cura di Nadia Ferraz, guida ciclo naturalistica



- Via Umberto I

A passeggio tra i negozi di Busca, musica e gusto

La musica e il Passacharriera:

dalle 11.30 alle 13.00

dalle 16.00 alle 17.00



Info e prenotazioni: segreteria@fondazioneamletobertoni.it