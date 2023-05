Torna la “Festa degli Spaventapasseri” a Castellar di Saluzzo

In centinaia animeranno il piccolo borgo di Castellar! La 29^ edizione della Festa degli Spaventapasseri si terrà da domenica 7 a domenica 14 maggio.

L’associazione culturale “Lo Spaventapasseri”, il “Comitato del Forno” e la Fondazione “Bertoni” da mesi stanno lavorando in sinergia per offrire, alle migliaia di persone che raggiungeranno Castellar, divertimento, cultura, tradizioni, enogastronomia, teatro, laboratori... e tanto altro!

Nuove collaborazioni caratterizzano questa nuova edizione: “Gruppo FAI giovani Saluzzo” per le visite guidate alla cappella di S. Ponzio, “Compagnia del Buon Cammino” per un trekking tra gli Spaventapasseri, Comunità Cenacolo” per la creazione dei gadget che offriamo a chi porta uno spaventapasseri.