A Rittana, in anteprima, la presentazione del nuovo libro di Cinzia Dutto

Ha già due prestigiosi eventi di presentazione programmati per la seconda metà di maggio 2023 - venerdì 19 alle 19 nel contesto della Casa del Fiume di Cuneo, per il Cuneo Montagna Festival e sabato 20 alle 12 niente meno che al Salone del Libro di Torino in Sala lilla -, ma Cinzia Dutto, l'appuntamento in anteprima in cui si parlerà del suo libro fresco di stampa, ha voluto ambientarlo nella "sua" Valle Stura", il luogo in cui tutto é nato.



La Valle dove il nonno negli anni quaranta ha svolto prima il ruolo di coordinatore della Banda partigiana Saben, affiancato dallo zio e ha ricoperto poi la carica di Sindaco; e ne ha parlato Cinzia, delle imprese e dei sentimenti famigliari di Bastian! Direttamente e indirettamente. Nei suoi romanzi "Il diario di Maria" e "Margherita sui sentieri del nonno".



Ma la Valle Stura è anche la valle dove vive e dove ha svolto, per anni, quella che è stata la sua prima immensa passione: la conduzione a scopo imprenditoriale, ma anche sociale, di un asineria. Circondata dai suoi splendidi equidi, l'esperienza ha pervaso la sua esistenza e l'ha condotta ai suoi esordi letterari, prima con "Memorie d'asino" e poi con "Il favoloso mondo di asino".



Ed oggi, molte vite vissute, molte esperienze condotte, si rimette ancora una volta in gioco, da blogger con un ottimo successo di seguito e pubblicista a tempo parziale, pubblicando questo nuovo lavoro editoriale in cui ha raccolto, non senza qualche difficoltà nella scelta, trenta storie di montagna, quelle che tutti i lunedì propone sul suo blog cinziadutto.it - il pensatoio e che rispolvera la domenica per i lettori di targatocn.it nella rubrica Storie di Montagna.



"Cambio ancora una volta casa editrice" ci spiega Cinzia "ma, senza nulla togliere alle esperienze precedenti, con Andrea (Garavello n.d.r.) è stato un colpo di fulmine, professionalmente parlando! La sua casa editrice, la L.A.R. di Perosa Argentina, che peraltro ha rapporti di lungo corso con Uncem, il "sindacato" degli enti montani, osserva e racconta la montagna da mille diversi punti di vista, e questo mi ha affascinata. E poi ci troviamo molto bene a lavorare insieme, è evidentemente una questione di carattere e di modalità di lavoro...".



E così esce in questi giorni "Echi dalle terre alte - Vite del popolo silenzioso delle montagne", un percorso suddiviso in trenta piccoli mondi, che porta a scoprire chi in montagna ci ritorna, ci trova il proprio scopo conoscendola ex novo, o ci vuole a tutti i costi rimanere per coltivare la propria passione.



Forni ritrovati, produzioni "lente", accoglienza rurale, passioni di una vita portate avanti con tempi e modalità tipiche di un mondo ad una certa altitudine.



Il presidente nazionale di Uncem, Marco Bussone, ha voluto patrocinare e introdurre il volume; le trenta realtà che ne fanno parte hanno accolto con grande favore questo mettere insieme, con la delicatezza e il rispetto di come sono state raccontate, e divulgare le loro storie; Rittana, la sua amministrazione, l'organizzazione della festa di San Mauro e soprattutto la bottega "Andata e Ritorno", con l'instancabile Debora protagonista anch'ella del libro, hanno voluto ospitare l'anteprima assoluta della presentazione.



La quale si terrà sabato 6 maggio alle 15 a Rittana presso "Andata e Ritorno", con un buon numero di protagonisti delle storie raccontate nel volume presenti in loco e che interagiranno con il pubblico.



Introduce e coordina l'evento Fabrizio Biolè, collaboratore targatocn.it.