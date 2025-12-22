Leggende natalizie: i nomi delle renne di Babbo Natale, non c’è solo Rudolph

Nel periodo di Natale, tra le favole da raccontare ai bimbi, non c’è solo la leggenda di Babbo Natale, ma anche quella delle renne che trainano la sua slitta. Ma effettivamente quante sono e quali sono i nomi delle renne di Babbo Natale?

Le magiche renne sono volanti e trainano la slitta di Santa Claus su per il cielo, per trasportarlo velocemente a portare i regali a tutti i bambini del mondo.

Questi simpatici animali, preziosi aiutanti del buon vecchio dalla barba bianca, sono in tutto 9 e ognuno di loro ha un nome molto particolare che deriva da una curiosa storia.

I nomi delle renne, comparsi per la prima volta in una poesia natalizia del 1823 intitolata A Visit from St. Nicholas, sono: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder (o Donner) e Blitzen.

Negli ultimi sessant’anni, Rudolph, la renna dal naso rosso è stata aggiunta alla squadra principale delle renne di Babbo Natale in seguito al grande successo della canzone natalizia Rudolph the Red-Nosed Reindeer scritta da Johnny Marks nel 1949.

In italiano i nomi delle renne vengono tradotti con: Cometa; Cupido; Donato; Fulmine; Donnola; Saltarello; Ballerina; Freccia; Rudolph. Conosciamole meglio.

Cometa: è la renna che mai dorme, sempre pronta a sfrecciare nel cielo luminosa per cogliere al volo ogni desiderio che viene espresso.

Cupido: viene chiamata così per la caratteristica macchia a forma di cuore che ha sul morbido petto.

Donato: dal scintillante mantello dorato e dal naso sempre raffreddato e gocciolante. Ma questa renna di Babbo Natale è così bella e dolce che le goccioline che scendono dal suo bel musetto, cadendo a terra si trasformano e diventano dei bei fiorellini appena sbocciati.

Fulmine: la sua caratteristica è quella di difendere i doni di Babbo Natale.

Donnola: piccola e dolce renna, la più timida di tutte e l’ultima ad essere trovata da Babbo Natale. La sua timidezza la porta ad arrossire ogni volta che viene nominata o che qualcuno la osserva; un gran bel musetto rosso però!

Saltarello: riesce a produrre tutte le voci umane, cantante ed imitatore.

Ballerina: bella renna ballerina, sa tenere ogni ritmo e affascinare con i suoi leggiadri movimenti.

Freccia: è la renna gemella di Donato, si racconta che alla fine dell’inverno, perde tutti i suoi crini dorati e li consegna in dono ai bambini poveri.

Rudolph: l’ultima arrivata. Grazie al suo naso rosso riesce ad illuminare il cielo durante le notti buie e nebbiose. Rudolph occupa il posto di punta ed apre la strada alle sue compagne che trainano la slitta, permettendo così a Babbo Natale di viaggiare sempre.

Maschi o femmine?

Si tratterebbe di renne femmine, come detto da molti esperti di questi splendidi animali scandinavi. Lo dimostrerebbero le corna che le renne hanno sulla testa. Le femmine perdono i palchi in primavera, a differenza dei maschi che le perdono a inizio inverno, quindi prima di Natale, in occasione della stagione degli amori. Altri esperti suggeriscono, invece, che non si possa stabilire il genere, dal momento che sono renne magiche che, magari, non perdono i loro palchi. O, in caso di maschietti, li perdono dopo il 24 dicembre.

Poco importa, l'importante è che siano tutte pronte ad aiutare Babbo Natale nel suo lungo viaggio in giro per il mondo. Un viaggio di una notte sola, magica.