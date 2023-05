Giovedì 11 maggio presso la Libreria Ippogrifo a Cuneo verrà presentato il libro “7 vite come i gatti” di Grazia Liprandi

Questo è un libro per bambini. Ma non solo. È anche per i grandi che sanno stare in ascolto delle domande che tutti i bimbi prima o poi pongono agli adulti: “Da dove veniamo? Come mai siamo qui? Dov’eravamo prima di nascere? E dopo dove andremo?” 7 vite come i gatti, infatti, affronta il grande mistero della vita presentandolo nel suo ritmo naturale e ciclico, riuscendo a infondere speranza per accogliere anche gli accadimenti più dolorosi che accompagnano la vita di ciascuno di noi. Punto, il protagonista di questa storia, fa la spola tra il mondo luminoso, dove vive, e il pianeta terra dove si incarna di volta in volta in tante vite diverse, affrontando avventure e accumulando insegnamenti ed esperienza. Età consigliata: 9/100 anni.

Questa fiaba parla agli adulti e ai bambini dell’ATTRAVERSAMENTO naturale della GRANDE SOGLIA che tutti gli esseri sperimentano continuamente e inconsapevolmente. CI RICORDA CHI SIAMO, da dove veniamo, e quante POSSIBILITÀ abbiamo DI ESPRIMERCI durante la vita su questo Pianeta. Ma non solo: ci narra il PROGETTO che la nostra ESSENZA prepara prima di nascere e poi rielabora dopo il morire. Il protagonista, PUNTINO, è UN ESSERE DI LUCE che vive tra due dimensioni: quella del visibile e quella dell’invisibile. Viaggiando tra il Pianeta Luminoso e la Terra, il protagonista CI RIPORTA A CASA.

Grazia Liprandi è maestra di Scuola primaria da 40 anni ed è felice del suo mestiere che le consente di accompagnare i piccoli alla scoperta del Mondo. L’approfondita conoscenza dell’infanzia la induce a sostenere la tesi che i bambini, nella loro visione magica della vita, se educati in modo maieutico, siano capaci di comprensioni di altissimo livello e di una interessante visione sistemica della realtà. Ma bisogna saperli ascoltare con fiducia e curiosità. Ha fondato la Rete Insegnareducando (www.insegnareducando.it) e sperimenta in classe il See Learning (Social Emotional and Ethical Learning) che promuove un nuovo paradigma educativo per lo sviluppo della consapevolezza, dell’attenzione e delle abilità sociali nei bambini (www.eduees.org).





7 vite come i gatti di Grazia Liprandi

Genere: Narrativa / Fiabe

Listino: € 12,50

Editore: Albatros Collana: Nuove Voci Fabulae

Pagine: 114 con illustrazioni a colori

Lingua: Italiano EAN: 978883065763





