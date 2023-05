Cuneo, addio a Gianfranco Rolando, dipendente in pensione della ex Presa Cementi

E’ morto oggi, 8 maggio, Gianfranco Rolando. Originario di Borgo San Dalmazzo, aveva 74 anni e da tempo era ricoverato all’Istituto climatico di Robilante.

Operaio per tanti anni alla ex Presa Cementi (oggi Buzzi) di Robilante, lascia la moglie Lucia Ramero, maestra in pensione, i figli Eva, Erik e Federico con Silvano, Barbara (giornalista di Targatocn) e Michela, e le nipoti Asia, Alissa e Maya.



Amante della montagna, era appassionato di caccia, hobby che condivideva con tanti amici assieme ai suoi inseparabili cani. Curioso e desideroso di capire le dinamiche del mondo, da quando era in pensione passava buona parte delle mattinate a leggere due o tre quotidiani, ogni giorno. Tra le sue passioni anche l’orto, cui dedicava tantissima cura.



L’ultimo saluto mercoledì 10 maggio alle 9 nella chiesa di Spinetta, frazione di Cuneo dove abitava. Qui, domani 9 maggio, alle 20, sarà recitato il Santo Rosario.

Alla collega Barbara e alla famiglia Rolando, le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Targatocn e del gruppo editoriale More News.