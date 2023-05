Microfototerapia con Metodologia Ratokderm in paziente oncologico

In questo articolo illustriamo come la Microfototerapia con metodologia Ratokderm possa rappresentare una valida terapia per la Psoriasi.

Cos’è la Microfototerapia?

La Microfototerapia è uno strumento fondamentale per la cura e il trattamento della Psoriasi. A seguito della diagnosi di Psoriasi, e dopo aver classificato la stessa valutandone estensione e gravità, lo specialista Dermatologo può consigliare al paziente di sottoporsi a sedute di Microfototerapia con lo scopo di ottenere sollievo dalla problematica della Psoriasi.

Un metodo molto efficace di Microfototerapia è la Fototerapia Mirata e Selettiva Ratokderm, un metodo innovativo rispetto ai metodi tradizionali, che consente al paziente affetto da Psoriasi di ottenere numerosi vantaggi da questo trattamento.

Questa terapia consente al paziente di ottenere molteplici benefici dal trattamento della Psoriasi tra i quali, per esempio, una riduzione dell’estensione delle macchie bianche caratteristiche della Psoriasi e una riduzione del prurito da essa generata.

Quali sono i vantaggi della Microfototerapia Selettiva e Mirata Ratokderm?

Questa tipologia di terapia comprende numerosi vantaggi. Come prima cosa, è un trattamento fisioterapico che non utilizza alcun farmaco. Questo particolare risulta essere estremamente importante in presenza di pazienti che presentino una storia clinica particolare, anche a causa di condizioni cliniche pregresse.

La microfototerapia Ratokderm rappresenta, nel caso di Psoriasi in paziente oncologico https://www.psoriasi.com/psoriasi-in-paziente-oncologico/ una valida alternativa ai metodi tradizionali: l’utilizzo di una terapia esente da farmaci come quella Ratokderm consente infatti un adeguato trattamento della stessa senza interferire con le terapie (immunoterapie o chemioterapie) a cui il paziente potrebbe essere normalmente sottoposto.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che, questa tipologia di terapia, consente il trattamento delle sole aree interessate dalla Psoriasi, evitando di colpire aree sane e non interessate da questa condizione.

Come funziona Microfototerapia?

La Microfototerapia Mirata e Selettiva Ratokderm sfrutta una particolare e sofisticata apparecchiatura in grado di micro-dosare i raggi UVB. Il funzionamento si basa sull’utilizzo di uno specifico raggio di luce capace di stimolare l’attività metabolica stabilizzante delle cellule interessate dalla patogenesi della Psoriasi.

Mediante questo metodo, che interessa le sole aree interessate dalla Psoriasi, è possibile trattare in modo adeguato questa condizione permettendo, al paziente, di poter migliorare notevolmente il suo benessere personale.

Quante sedute di Microfototerapia?

Lo specialista Dermatologo, sulla base dell’estensione e della gravità della Psoriasi, potrà consigliare al paziente di sottoporsi a 5-10 sedute ad intervalli regolari per incrementare le possibilità di riuscita della terapia.

