Elezioni, "Per Villanova" dialogo e confronto con i cittadini e coinvolgimento delle frazioni [VIDEO]

A pochi giorni dal voto la squadra di "Per Villanova" che sostiene la candidatura a sindao di Michele Pianetta prosegue con i confronti aperti alla cittadinanza.

Ieri sera, mercoledì 10 maggio, i candidati hanno incontrato i residenti di Madonna del Pasco allo sferisterio "Alessandro Bessone", per un confronto aperto sulle iniziative per la frazione e proposte per il futuro.

All'insegna del dialogo diretto con i villanovesi, nel programma elettorale vi sono la creazione di uno sportello del cittadino e un maggiore coinvolgimento delle frazioni nella vita del paese, da realizzarsi attraverso l'individuazione di un referente per ogni zona e promuovendo incontri cadenzati di confronto.

"La Villanova che vogliamo è una Villanova che sappia ascoltare e colloquiare con tutti, favorendo il contatto tra l'amministrazione e i cittadini" - hanno evidenziato i candidati.

E per dimostrare in concreto questo impegno il gruppo ha organizzato numerosi incontri, in tutte le zone del paese, per avere un confronto diretto con i villanovesi, a partire dalle risposte che gli stessi avevano dato al questionario promosso negli scorsi mesi.

"Ringrazio - commenta Michele Pianetta - le tante persone che sono venute ad ascoltarci nei diversi momenti organizzati sul territorio perché ritengo che, proprio partendo dalla condivisione, si possa costruire una comunità moderna, in grado di guardare con ottimismo alle sfide che ci attendono".

I villanovesi saranno chiamati alle urne nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio per eleggere la nuova amministrazione, intanto la squadra di Pianetta terrà ancora due incontri con la popolazione: questa sera, giovedì 11, alle ore 21, per l’Annunziata e la zona di corso Europa (alla Birreria Refuel, via IV Novembre 39) e infine venerdì 12, sempre alle ore 21, nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso (via Alessandro Orsi 17).

I COMPONENTI DELLA LISTA "PER VILLANOVA" a sostegno di Michele Pianetta

Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo); Ornella Ambrogio in Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio); Cristina Fenoglio, (24 anni, addetta all'accoglienza); Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore); Sabrina Gasco in Cedro (51 anni, educatrice professionale); Fabiola Himci (46 anni, insegnante); Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile); Andrea Orsi (40 anni, commercialista); Fabrizio Prato (53 anni, geometra libero professionista); Guido Preve (71 anni, pensionato); Cristina Ramondetti in Marchisio (44 anni, insegnante); Claudia Vignolo in Bongiovanni, (59 anni, casalinga e scrittrice).