Stasera, a Cardè, Fabio Garnero presenta il libro “Pirati. Una famiglia e l’incubo Covid”

“Pirati. Una famiglia e l’incubo Covid” è il titolo del libro in cui l’autore Fabio Garnero narra le vicissitudini che hanno vissuto lui e i suoi familiari, in ostaggio del virus, per circa 4 mesi, tra fine gennaio e inizio maggio del 2020.

La presentazione del libro è in programma stasera, venerdì 12 maggio, alle 20,30 nella biblioteca civica di Cardè, in piazza Martiri della Libertà 2.

Il libro è la cronaca di un’esperienza che ha toccato molti italiani in prima persona e il mondo intero durante il periodo della pandemia.

Garnero e la sua famiglia sono stati aggrediti dal Covid a fine gennaio 2020, quando le informazioni sul virus erano davvero poche, le cure non si conoscevano e scarseggiavano i dispositivi di protezione anche negli ospedali.

L'escalation, con cui Fabio Garnero, sua moglie Grazia e i tre figli Margherita, Francesco e Carlandrea vivono quei «gironi danteschi» v, viene narrata tra la suspense di un thriller e la lucidità di una cronistoria.

La famiglia si trova a «combattere» su due fronti: da un lato il nemico invisibile, un virus che sottrae aria e squassa i polmoni, una lotta all'ultima molecola di ossigeno, per tutti i familiari.

Poi lo scontro con la mancanza di certezze sanitarie, con la gestione di un'emergenza senza precedenti, le misure cautelari che si contraddicono, le cure e i controlli che prendono direzioni diverse, le deportazioni in ambulanza, il caos, e gli atti di coraggio e di affetto di chi non ha mai voluto cedere, e la tentazione di diventare pirati.

Nato come un diario giornaliero, è il racconto di una storia realmente vissuta, tanto che riporta in apertura di ogni capitolo: la prima è di lunedì 20 gennaio 2020 quando inizia l’«incubo Covid» per la famiglia Garnero e l’ultima quella della tanto attesa «liberazione», dopo mesi di quarantena, finalmente sopraggiunta giovedì 7 maggio 2020.

Fabio Garnero nasce e vive con la sua famiglia a Saluzzo. Architetto di formazione si specializza in gnomonica, l’arte di costruire gli orologi solari, ovvero le meridiane, diventando uno dei massimi esponenti del settore e restauratore.

Ha curato la pubblicazione di diversi volumi e testi divulgativi sugli orologi solari.

La sua prima pubblicazione descrive il patrimonio artistico degli antichi portali delle dimore d’epoca di Saluzzo

Ingresso libero.