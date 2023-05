Maria Silvia Caffari ed Antonio Ferraro ospiti a Dronero per il “Ponte del Dialogo”

La scrittura e la sua preziosità espressiva. In occasione del festival letterario “ Il Ponte del Dialogo ”, giovedì 11 maggio la sala Milli Chegai di Dronero, ha ospitato due bellissimi incontri: quello con Maria Silvia Caffari e quello con Antonio Ferraro.

“Non c’è dovere che trascuriamo tanto come il dovere di essere felici.” La voce di Maria Silvia Caffari ha emozionato il pubblico, attraverso la presentazione e la lettura di alcuni estratti del libro “Fatti e persone nella mia vita” di Giorgio Buridan .

L’impegno a tramandare il ricordo di questo grande scrittore ed i suoi messaggi, a raccontarne le vicende ma anche, tutt’oggi, a far vivere quel Teatrino al forno del pane da lui fondato. Quell’attenzione alle frasi, alle parole ed al loro significato, come anche agli eloquenti silenzi espressi attraverso la punteggiatura. Da parte di Maria Silvia Caffari quel continuare, nel tempo, a raccontare.

“Io credo che la parola sia l’espressione del nostro pensiero” Queste le parole di Antonio Ferraro , che ha invece presentato il suo libro “Il giorno in cui Gesù uccise Babbo Natale e altri racconti”.

La preziosità dell’aver cura, nel ricercare la parola che meglio riesce ad esprimere un particolare concetto o una determinata emozione. Dialogando con Giusy Italiano, Ferraro ha spiegato come la scrittura abbia avuto per lui una funzione terapeutica, ma anche come, nel realizzare questo libro, la creatività sia stata fondamentale.