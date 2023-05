"Un cammino di sguardi". A Cuneo la mostra fotografica di Michele Pellegrino e Cristiano Lavalle

La Valle Maira in una foto di Cristiano Lavalle

Inaugurerà sabato 20 maggio a Cuneo "Un cammino di sguardi", mostra fotografica del Maestro Michele Pellegrino e del suo Allievo, Cristiano Lavalle e secondo appuntamento della stagione espositiva curata dalla Fondazione Peano.

La mostra, realizzata in collaborazione con Fondazione CRC - che ha prestato le foto di Pellegrino tratte dall'archivio ricevuto nel 2017 dal fotografo di Chiusa Pesio tramite il progetto DONARE – propone al pubblico una selezione di scatti che hanno come protagonista assoluto l'elemento naturale e, in particolare, la montagna.

Michele Pellegrino ha selezionato dalla sua prolifica produzione artistica gli scatti sul Monte Bianco che dialogano con le fotografie sulla Valle Maira del dronerese Cristiano Lavalle.

Gli scatti, tutti in bianco e nero, propongono immagini ad alto impatto emozionale e un dialogo silenzioso tra gli elementi naturali, il paesaggio montano e lo sguardo di coloro che si

fermeranno a guardarle. Si tratta di fotografie che indagano lo spirito dei luoghi, il passare del tempo e i cambiamenti lenti degli elementi naturali. La loro potenza è tale da catturare lo sguardo dell'osservatore fino a farvi percepire dentro lo scorrere della vita e del tempo.

Fondazione Peano è orgogliosa di poter proporre al proprio pubblico una mostra del Maestro Pellegrino - vero e proprio patrimonio del nostro territorio - e di Cristiano Lavalle, appassionato di fotografia che, una quindicina di anni fa ha saputo avvicinarsi al Maestro con ammirazione, rispetto e tanta voglia di imparare fino a diventarne – meritatamente - il degno Allievo.

Una mostra fotografica che è un dialogo tra montagne diverse, generazioni diverse, personalità diverse, percorsi diversi ma accomunati da due grandi amori: la fotografia e la montagna.

La mostra, che inaugura sabato 20 maggio alle ore 17.30, sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19 fino al 30 luglio con ingresso libero e gratuito.