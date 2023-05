Bitcoin, Ethereum e Dogecoin lottano contro l'ondata di perdite, mentre DogeMiyagi è la scialuppa di salvataggio che impedisce agli investitori di affondare

Nell'attuale mercato delle criptovalute, anche le criptovalute più affermate non sono al sicuro da cali di prezzo catastrofici. Dopo il crollo del mercato di lunedì, gli investitori di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE) ne hanno risentito con un drastico calo di valore. Se in passato queste monete di successo sono state considerate investimenti sensati, sempre più investitori si rivolgono a monete ancora in fase di prevendita, come DogeMiyagi (MIYAGI) , come alternativa più sicura alle monete volatili attualmente sul mercato.

La caduta di Bitcoin

Lunedì scorso Binance ha sospeso i prelievi e i depositi a causa di alcuni problemi tecnici e l'intero mercato ha reagito in modo drammatico, registrando un enorme calo che ha interessato le monete di tutto il mondo delle criptovalute. Il Bitcoin (BTC), già in difficoltà nelle ultime settimane, ha subito un calo di circa il 2,81%, portando il prezzo della moneta a 28.171 dollari nelle 24 ore di lunedì. Molti membri della comunità delle criptovalute stanno iniziando a perdere fiducia nel BTC dopo questa performance negativa e si stanno rivolgendo a valute con una nuova prospettiva sul mercato, come il nuovo arrivato DogeMiyagi (MIYAGI). La sicurezza di investire in un progetto ancora in fase di prevendita è che non ci saranno fluttuazioni di valore fino al suo lancio e che l'interesse e lo slancio dietro la moneta non potranno che crescere. C'è anche il vantaggio di poter acquistare MIYAGI a un prezzo scontato, mentre gli analisti sostengono che il valore del BTC rimane sproporzionato rispetto a quello che varrà nel prossimo futuro.

Il potenziale di Ethereum non viene realizzato

Anche Ethereum (ETH) ha sofferto in seguito al crollo del mercato delle criptovalute di lunedì, registrando una perdita del 2,29% in 24 ore, portando il valore della moneta a 1.863 dollari. ETH ha continuato a scendere e molti ipotizzano che continuerà a farlo nelle settimane a venire. La speranza di un futuro brillante per l'ETH dopo il rivoluzionario aggiornamento di Shanghai sta rapidamente svanendo e molti investitori stanno riconsiderando la fiducia riposta nella moneta in precedenza. Gli appassionati di criptovalute possono tuttavia concordare sul fatto che l'aggiornamento di Shanghai è stato molto positivo per l'ETH, in quanto, anche se attualmente è in difficoltà, il passaggio dalla Proof of Work, che consuma molta energia, alla Proof of Stake, più rispettosa dell'ambiente, è un segno della strada che le criptovalute prenderanno in futuro. Il Bitcoin (BTC) sta solo danneggiando le sue possibilità di ripresa non adottando questo metodo.

Il fratello minore di Dogecoin, DogeMiyagi, ne esce rafforzato

Dogecoin (DOGE) è un'altra valuta che si rifiuta di passare al lato verde delle criptovalute e opera ancora con un meccanismo di consenso Proof of Work. Questo potrebbe essere un elemento del fatto che la moneta ha registrato una performance inferiore alla media, con una perdita del 3,07% lunedì, portando il suo valore a un misero 0,07477 dollari. Mentre la Proof of Work poteva essere una modalità agli albori delle criptovalute, man mano che il mercato si muove con i tempi sembra che la Proof of Stake regnerà sovrana, e DogeMiyagi (MIYAGI) è un'altra valuta che ha adottato questo meccanismo, che prevede movimenti positivi per la moneta al momento del lancio. MIYAGI ha anche capitalizzato il mercato delle monete meme, sfidando la posizione di DOGE come moneta meme più performante sul mercato, e la comunità che segue queste monete è sicura di garantire il futuro di questa moneta.

Mentre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE) lottano contro la schiacciante traiettoria discendente del mercato delle criptovalute, DogeMiyagi (MIYAGI) offre un rifugio sicuro agli investitori che non sono disposti a farsi coinvolgere in questa stagione di perdite e fallimenti. Le scommesse sono chiuse per i pilastri della criptovaluta e i nuovi progetti hanno un potenziale mai visto prima di prevalere.

