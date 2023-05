Primavera, tempo di 730. Per aiutare i contribuenti nella compilazione arriva anche la guida online

Con l’avvio della stagione del 730 ripartono gli incontri organizzati dall’Agenzia delle Entrate in Piemonte per illustrare ai cittadini come utilizzare la dichiarazione precompilata e quali sono le principali novità.

Il primo appuntamento del 2023 è con il seminario on line "Come fare il 730? Chiedi all'Agenzia delle Entrate" che si svolgerà giovedì 18 maggio dalle 16.00 alle 17.30.

È un’iniziativa rivolta a tutti, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati per offrire una possibilità in più di approfondimento per affrontare con serenità l’adempimento. Durante il webinar gli esperti della Sezione di Assistenza Multicanale di Torino simuleranno la compilazione di un 730 e risponderanno alle domande che i cittadini avranno formulato in fase di registrazione all’evento.

Per partecipare al webinar occorre accreditarsi sulla pagina di registrazione. Una volta registrato, l’utente riceverà in tempo reale via mail le istruzioni per inviare il proprio quesito; il giorno dell’evento, sempre tramite mail, verrà inviato il link per seguire il webinar in diretta streaming.