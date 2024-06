La ventenne, i veterani, le new entry e chi ce l'ha fatta con duecento voti: tutti i nomi degli eletti in Regione

In attesa di eventuali ricalcoli che potrebbero cambiare, seppur di poco, le carte in tavola, a meno di 24 ore dall’inizio degli spogli per le elezioni regionali del Piemonte si cominciano a delineare quelli che con certezza andranno a sedersi a Palazzo Lascaris.

Fuori Torino, Vco a bocca asciutta

Uscendo dalla provincia di Torino, che rappresenterà la fetta maggiore dell’assise regionale (23 consiglieri su 50), si può già constatare come, allo stato attuale, non ci dovrebbero essere candidati rappresentanti del Vco in Regione. Nel listino di Cirio

Nel listino del presidente Cirio entrano sei consiglieri di cui quattro già membri della giunta uscente: Elena Chiorino, Fratelli d’Italia, biellese, Fabio Carosso, Lega, in rappresentanza dell’astigiano, Maurizio Marrone, Fratelli d’ Italia, di Torino, Marco Gabusi, Forza Italia, di Canelli. Si aggiungo Annalisa Beccaria, forzista, già presidente del Consiglio comunale di Borgomanero, e Gianna Gancia, europarlamentare, non più riconfermata, e già consigliera regionale in quota Lega, a rappresentare il Cuneese.

In sette dalla Granda

Infine Cuneo con, al momento, un consigliere a testa per ogni forza. Record di preferenze (8.347) per l'ex sindaco di Busca, Marco Gallo, eletto con la lista Cirio. Segue il “kaimano” Paolo Bongioanni (5.696), capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in Regione. Nel centrodestra riconfermato il fu sindaco di Cervere e già vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia (6.956), così come viene confermato l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi (3.272) della Lega. Dal fronte opposto due new entry: il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni (7.600), segretario provinciale del Pd, e la cuneese, portavoce di Cuneo Possibile, il partito di Pippo Civati, Giulia Marro (1.599) con Alleanza Verdi e Sinistra.

Asti

Tre seggi per Asti. Confermato l’assessore uscente Marco Gabusi, ex sindaco di Canelli e presidente della provincia, eletto con Forza Italia. Entra il membro del cda della Cassa di Risparmio di Asti Sergio Ebarnabo per Fratelli d’Italia e infine Fabio Isnardi, Pd, storico sindaco di Calamandrana.