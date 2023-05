A luglio torna il "Borgo di Sera" nella variante a colori

“In arrivo il programma dell'estate di Borgo San Dalmazzo! Stay tuned!” E l'immagine di copertina delle pagine social dell'associazione Ente Fiera Fredda si trasforma in un quadro astratto con i colori blu, rosa, giallo e verde.

Un indizio che fa pensare al ritorno delle serate a colori. Lo conferma il presidente Fabrizio Massa: “Ce lo hanno chiesto a gran voce i borgarini ricordando gli eventi estivi del pre-pandemia quando i venerdì sera di luglio portavano in centro tantissime persone”.

Insomma, la macchina organizzativa è già in moto. Ci sono le date e i colori: venerdì 7 luglio la serata blu, venerdì 14 quella bianca, venerdì 21 spazio al verde e infine venerdì 28 si chiude in rosa.

“L'invito è di venire numerosi e possibilmente vestiti nei colori della serata – spiega Massa -: chi lo farà sarà premiato con un buono o un gadget. Il colpo d'occhio sarà scenografico e divertente”.

La formula è quella collaudata. Ingresso libero dalle 20.30 alle 24. Per le strade del centro intrattenimento musicale ed esibizioni. Ci sarà poi un evento di punta a serata: “Proveremo a riproporre Miss Borgo o una sfilata di moda. Sicuramente torneremo con Eclettica, l’arte in passerella a cura di Monica Sepe. Ci piacerebbe ripetere il Borgo Talent Show e magari imbastire una sorta di 'Giochi senza frontiere' con una sfida tra i rioni di Borgo. Inoltre avremo almeno due serate gastronomiche, con la collaborazione delle attività locali, e del Consorzio della Chiocciola di Guido Giordana”.

“L'obiettivo – conclude il presidente Massa – è quello di cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno e di riportare la gente in strada nelle serate estive per accendere il nostro bellissimo centro storico”.

Gli eventi sono organizzati dall'Ente Fiera con il contributo della Fondazione Crc e del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Non solo i venerdì a colori. Il mese di luglio sarà ricco di eventi a Borgo San Dalmazzo. Lo spiega bene l'assessore alle Manifestazioni Fabio Armando: “Avremo due giovedì sera di cinema all'aperto all'anfiteatro di Monserrato grazie all'associazione Santuario di Monserrato in collaborazione con la Consulta Giovani, Aib e Croce Rossa. Sabato 15 luglio una serata occitana in piazza della Meridiana nel quartiere di Gesù Lavoratore con il gruppo sardo 'Brinca'. L'Ente Fiera collaborerà con il gruppo amici di Borgo Nuovo per estendere la loro tradizionale festa di un giorno. Insomma, un luglio ricco per chi rimane in città per poi continuare ad agosto con la festa di Beguda”.