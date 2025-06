Ultimi giorni per scoprire lo opere di Daniele Fissore nella doppia mostra tra Busca e Cherasco

Ultimi giorni di apertura della mostra dedicata a Daniele Fissore in Casa Francotto a Busca e a Palazzo Salmatoris di Cherasco.

L’evento espositivo promosso da Aps Monviso e Cherasco Eventi, con la collaborazione di entrambe le Amministrazioni comunali e la direzione artistica di Cinzia Tesio, si configura come un'iniziativa originale articolata su due spazi espositivi, che sta ottenendo un ampio consenso di pubblico.

Lo Staff di Casa Francotto presenta gli eventi collaterali abbinati alla mostra per il mese di giugno grazie all’iniziativa 1 biglietto 2 eventi (biglietto 10 euro, ridotto 7 euro con tessera abbonamento musei) comprendente la visita guidata alla mostra e un evento collaterale.

Domenica 15 giugno ritrovo in Casa Francotto alle ore 9,00 e successiva visita guidata alla mostra.

Ore 9,30 circa spostamento autonomo al Castello del Roccolo e successiva visita al suo interno. Terminata la visita inizierà la passeggiata nell’omonimo parco con accompagnatore naturalistico. Termine dell’attività previsto per le 13,30 – si consiglia il pranzo al sacco.

Domenica 15 giugno ore 14 - 15 e 16, dopo la visita guidata alla mostra di Busca, partenza per l’Abbazia di San Costanzo al Monte, con mezzi propri, da Casa Francotto. L’evento è organizzato in collaborazione con i “volontari per l’arte”.

Giovedì 19 giugno visita alla mostra di Daniele Fissore a Palazzo Salmatoris di Cherasco con la curatrice Cinzia Tesio.

Partenza in bus da Casa Francotto alle ore 14. (prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 12 giugno).

Domenica 22 giugno visita all’Eremo di Belmonte. È previsto il servizio navetta con partenza da Casa Francotto alle ore 11; 14; 15,15 e 16,30 (andata e ritorno).

Biglietto 13 euro intero, 10 euro ridotto (possessori tessera musei).

Prenotazione obbligatoria per ogni evento collaterale, mentre la mostra è comunque visitabile gratuitamente in autonomia.

Per maggiori informazioni telefonare al 371-5420603.

Gli orari di apertura della mostra nelle due sedi espositive di Busca e Cherasco:

Busca in Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10-12 - 15,30 – 18,30.

Domenica e festivi 10-12,00 – 14,30 – 18,30

Info e prenotazioni: 371-5420603

info@casafrancotto.it www.casafrancotto.it

Cherasco in Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì e venerdì 14,30 – 18,30.

Sabato, domenica e festivi 9,30- 12,30 - 14,30 -18,30.

Info Ufficio turistico di Cherasco 0172 427050 – e sul sito: turismoeventicherasco.it