Domenica riapre il Santuario di Sant'Anna di Vinadio. Nell'anno giubilare il tema dell'estate sarà rivolto alla speranza

L'estate è arrivata e come tradizione vuole il Santuario di Sant'Anna di Vinadio aprirà una nuova stagione domenica 15 giugno, mentre già dal sabato 14 saranno operative tutte le strutture.





Sono in corso i preparativi per accogliere pellegrini e turisti che saliranno e scenderanno la valle Stura affrontando il cammino di speranza intrapreso con il Giubileo, come se quella strada fosse quella di Emmaus. Quel cammino verso l'alto che pone di fronte tornanti e restringimenti di carreggiata a picco sui valloni possono rappresentare le sfide da superare lungo la vita, più o meno difficili, ma da affrontare senza cadere nello sconforto e nella rassegnazione.

Il rettore don Erik: “Siamo pronti a una nuova stagione, già molte le prenotazioni per i pernottamenti”.



Quest'anno il viaggio verso il Santuario vuole simbolicamente riproporre quello che fece Gesù verso Emmaus, dove donò se stesso, come in ogni Eucaristia, offrendo la speranza a chi vorrà accoglierla.



Saliranno con entusiasmo nuovamente anche numerosi volontari e sacerdoti, pronti ad accogliere chiunque desideri accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.



Il programma dei festeggiamenti per l'avvio delle celebrazioni è in corso di definizione. Di certo c'è che alla celebrazione delle 11 parteciperà il coro Manu di Margarita e Morozzo.





Il Santuario di Sant'Anna di Vinadio, ogni anno, vede il passaggio tra turisti, residenti e pellegrini di migliaia di persone, che si lasciano rapire dal silenzio e dalla preghiera. Intitolato ai santi Anna e Gioacchino, protettori della maternità e della famiglia, è spesso la “casa” dove per un anno vengono custoditi i fiocchi nascita. Molte anche le coppie di giovani che pregano di trovare la fertilità attesa e poter così allargare la famiglia. Ogni domenica pomeriggio si svolge una speciale celebrazione pensata proprio per i bambini e le loro famiglie, in cui si invoca la protezione e lo sguardo materno di Sant’Anna, mamma di Maria e nonna di Gesù.



Nella chiesa, con il suo caratteristico pavimento in salita, inoltre, viene ancora conservata una reliquia di Sant'Anna nel braccio d'argento che si trova esposto in una teca vicino all’altare.