Il Ristorante del Bramafam celebra il Mirtillo con due serate di gusto e musica

Revello si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli amanti di questo piccolo frutto e delsuo sapore autentico: Mirtilliamo, una manifestazione dedicata al mirtillo, frutto simbolo di gusto e versatilità.

Il Ristorante del Bramafam sarà protagonista per la parte enogastronomica, organizzando 2 eventi al Palatenda di Piazza della Vittoria nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025, e offrendo un’esperienza culinaria unica accompagnata da musica dal vivo e un’atmosfera conviviale.

VENERDÌ 13 GIUGNO: La Dolcezza del Mirtillo sulla Pasta

A partire dalle ore 19, il Palatenda si trasformerà in un tempio del gusto con una proposta gastronomica incentrata su primi piatti che celebrano il mirtillo in abbinamenti originali e raffinati. Il menu, curato dal Ristorante del Bramafam, in collaborazione con il Pastificio Martino di Rifreddo, propone una selezione di piatti a base di pasta fresca del Pastificio Martino, pensati per esaltare la dolcezza e la versatilità di questo frutto.

Ogni portata è proposta al prezzo di 6 euro, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

Ecco le proposte:

Tagliatelle ai mirtilli con ragù di cinghiale: un connubio rustico che unisce la delicatezza della pasta al mirtillo con la robustezza del ragù.

un connubio rustico che unisce la delicatezza della pasta al mirtillo con la robustezza del ragù. Tagliatelle ai mirtilli con fonduta di Toma di Martiniana : un’esplosione di cremosità che valorizza i sapori locali.

: un’esplosione di cremosità che valorizza i sapori locali. Agnolotti ai mirtilli ripieni di Toma d’alpeggio con asparagi e speck : un piatto che combina tradizione e innovazione.

: un piatto che combina tradizione e innovazione. Agnolotti ai mirtilli ripieni di Toma d’alpeggio al burro fuso : semplicità e gusto in un abbraccio di sapori.

: semplicità e gusto in un abbraccio di sapori. Quadrotti ai mirtilli con trota e pomodorini : un’opzione fresca e leggera, perfetta per l’estate.

: un’opzione fresca e leggera, perfetta per l’estate. Agnolotti “’d San Bias” al burro fuso e timo : un omaggio alla tradizione con un tocco aromatico.

: un omaggio alla tradizione con un tocco aromatico. Monvisotto con crema di zafferano: un risotto rivisitato che sorprende per eleganza e sapore.

Per concludere in dolcezza, il menu propone una selezione di dessert a 3 euro ciascuno:

Sorbetto al mirtillo : fresco e dissetante.

: fresco e dissetante. Gelato al mirtillo : cremoso e irresistibile.

: cremoso e irresistibile. Torta soffice ai mirtilli: un dolce morbido che conquista al primo assaggio.

Ad accompagnare i piatti, una selezione di vini curata dal Ristorante del Bramafam e un servizio bar dedicato a cocktail per chi desidera un drink rinfrescante. La serata sarà allietata, a partire dalle 22,30, da Dj Billy.

SABATO 14 GIUGNO: Una cena esclusiva con il Mirtillo

La seconda serata di Mirtilliamo, sempre al Palatenda di Piazza della Vittoria, vedrà il Ristorante del Bramafam proporre una cena completa dedicata al mirtillo, al costo di 40 euro a persona, vini inclusi. Un’esperienza gastronomica raffinata che esalta il frutto in ogni portata, dalla entrée al dessert.

Il menu prevede:

Entrée di benvenuto con calice di bollicine : un aperitivo elegante per aprire la serata.

: un aperitivo elegante per aprire la serata. Salmone affumicato norvegese con riduzione al mirtillo : un antipasto che unisce sapori nordici e locali.

: un antipasto che unisce sapori nordici e locali. Tortino di asparagi con fonduta di Toma ‘d Visu e crumble ai mirtilli : un piatto che gioca con texture e sapori.

: un piatto che gioca con texture e sapori. Sorbetto di mirtilli : un intermezzo rinfrescante per preparare il palato.

: un intermezzo rinfrescante per preparare il palato. Risotto Carnaroli al mirtillo mantecato al Castelmagno : un primo piatto che celebra la tradizione piemontese.

: un primo piatto che celebra la tradizione piemontese. Medaglioni di maiale in crosta di speck con salsa al mirtillo e patate viola : un secondo piatto ricco e bilanciato.

: un secondo piatto ricco e bilanciato. Delizie ai mirtilli : un dessert che chiude la cena con dolcezza.

: un dessert che chiude la cena con dolcezza. Caffè e digestivo: il tocco finale per un’esperienza completa.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla musica dal vivo e dal DJ set dei Music Storm Duo & DJ Bruce, che animeranno la serata con ritmi coinvolgenti.

Un Evento per Tutti i Sensi

Mirtilliamo non è solo un’occasione per gustare piatti unici, ma anche un momento di condivisione e festa, immersi nell’atmosfera vivace di Revello. L’evento celebra il mirtillo, un frutto che unisce tradizione e creatività, in un contesto che valorizza i prodotti locali e la maestria del Ristorante del Bramafam e del Pastificio Martino.

Non perdete l’opportunità di partecipare a queste due serate indimenticabili: segnate in agenda 13 e 14 giugno 2025 e preparatevi a scoprire il mirtillo come non l’avete mai assaggiato prima!

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Ristorante del Bramafam: tel 0175.257337

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com