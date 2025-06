Ampia partecipazione alla messa di Pentecoste e alle visite per la riapertura del Santuario di Santa Lucia

Ampia partecipazione ieri, domenica 8 giugno, alla Santa Messa di Pentecoste, celebrata nella chiesa nella grotta del Santuario di Santa Lucia e alle visite guidate pomeridiane gestite dai volontari dell'AmiSaL - Associazione Amici di Santa Lucia odv.

I visitatori hanno avuto modo di scoprire il nuovo percorso di visita al complesso, arricchito dalla mostra itinerante sui cimeli storici della Valle Ellero a cura dell’Associazione Ra.Ro.-Radici Roccaforte e della famiglia Longo e quella permanente dedicata al rapporto tra la Divina Commedia di Dante e Santa Lucia.

“Questa ripartenza fa ben sperare in un rinnovato e sempre più attivo interesse ed entusiasmo – dichiara il direttivo dell’AmiSaL – continuando il cammino intrapreso già negli anni scorsi, dove abbiamo visto presenze provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati. Per quest’anno abbiamo già ricevuto prenotazioni per gruppi e pellegrinaggi e siamo disponibili ancora ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate”.

Le prossime visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di domenica 6 luglio, 3 agosto e 14 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati). Nelle altre domeniche estive sarà possibile accedere alla chiesa del santuario in orario pomeridiano.

"Domenica 6 luglio alle ore 17 avrà luogo il concerto lirico del Duo Kairòs composto da Sofia Repetto e Tommaso Gabellini - aggiungono dall'associazione -, un momento unico e molto interessante, aperto a tutti. Tra le novità di quest'anno segnaliamo anche l'attivazione di una webcam che dal loggiato del Santuario, guarda in direzione sud-ovest verso la Valle Ellero e Roccaforte Mondovì: una 'finestra virtuale' in diretta in ogni momento della giornata. Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".



Per riferimenti, informazioni adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (sms/whatsapp 351.6384771).



www.santuariosantalucia.com - webcam (https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2