"Giochiamo insieme?": a Cervasca il laboratorio ludico per bambini e genitori

Sabato 20 maggio alle ore 10 genitori e bambini dagli 0 agli 8 anni s’incontrano presso la scuola dell’infanzia di Cervasca in piazza Bernardi per vivere un momento di gioco insieme per grandi e piccini. Partendo da materiali poveri e con un pizzico di creatività è possibile divertirsi e riscoprire la bellezza e la ricchezza del gioco, momento unico di incontro e condivisione con i nostri figli. Alle 12.30: pic-nic in convivialità

.

L'iniziativa fa parte del progetto “psicologia di Comunità” promosso dal Comune di Cervasca, dall'Istituto Comprensivo di Cervasca, dal Consorzio Socio assistenziale del Cuneese e realizzato dall'istituto di Psicologia Individuale “A. Adier” e dalla Cooperativa Animazione Valdocco.



Insieme ad altre azioni (spazio aggregativo per ragazzi, serate di confronto tra genitori, percorsi di formazione per insegnanti e genitori, spazio di ascolto e di dialogo), il progetto si propone di promuovere il benessere psicofisico dei cittadini, sostenere i processi di crescita e rilanciare i senso di comunità e le reti di sostegno sociale.



Per iscriversi (entro il 18/05) utilizzare il link: https://forms.gle EhgUWFCc1)HrZESCW5 oppure scrivere all'indirizzo mail spazioascoltocervasca mail.com.