E' nuovamente tempo di salita in alpeggio in valle Stura: un cammino nella storia e nella natura [FOTO e VIDEO]

Sono in marcia, nella salita, verso gli alpeggi. E' tempo di transumanza in valle Stura di Demonte. I capi di Andrea Colombero e della moglie Barbara, dell'Azienda Agricola “Fiori dei Monti” di Moiola, si stanno spostando per l'estate a Moliére, oggi località francese. Il viaggio, iniziato all'alba di oggi, a piedi e con jeep, vede accompagnare il bestiame al loro passo, nel rispetto della tradizione, ma soprattutto degli stessi animali e al suono dei loro campanacci.







Un vero e proprio rito quello della transumanza, che richiede giorni di preparazione. In tempi dove il digitale ha accelerato i ritmi e accorciato le distanze, questa tradizione li rallenta, riportando alla connessione con la natura e disintossicando dallo stress, riposizionandoci all'ascolto. Si ritrova, così, il valore autentico dell'allevatore e dell'agricoltore come custode dell'ambiente, alture comprese, che senza i pascoli diventerebbero selve inavvicinabili.





Questi luoghi al contrario vengono conservati come culla della biodiversità. Un compito che Andrea e Barbara hanno sposato da sempre, amando il loro lavoro, per loro prima ancora una passione, uno stile di vita.

Un evento, quello della transumanza, che celebra l'arrivo dell'estate, un momento di festa che unisce le comunità e trasferisce un sapere antico, che rischia di scomparire.