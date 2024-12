Incendio nella notte in un'abitazione di via Vivaro ad Alba: due persone in ospedale

Un violento incendio ha svegliato nel cuore della notte gli abitanti di via Vivaro, ad Alba. L'allarme alla centrale dei Vigili del Fuoco è scattato alle 2.48, con una telefonata che segnalava fiamme al civico 48 della stessa strada.

Immediatamente, sono state inviate alcune squadre: la prima in partenza dalla stazione della capitale delle Langhe con un'autopompa, raggiunta sul posto da una seconda partita dal capoluogo insieme con un carro aria e con loro una terza dei Volontari di Bra.

Una volta giunti sul posto i pompieri hanno visto che le fiamme, partite presumibilmente dal magazzino sito al piano terra dello stabile, avevano già raggiunto l'abitazione al primo piano, occupato da una coppia di anziani che al momento dell'incendio stava dormendo. Sembra che i due si siano accorti dell'accaduto solo una vote che l'incendio aveva già raggiunto l'appartamento.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha fortunatamente scongiurato il peggio: non senza difficoltà, marito e moglie sono stati prima raggiunti e poi tratti in salvo. I due signori sono stati successivamente affidati alle cure del personale del 118, giunto sul posto con ambulanze, che ha provveduto a trasportarli all'ospedale di Verduno. Non si conoscono al momento le loro esatte condizioni, che però non parrebbero essere gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Alba per dovuti rilievi.

L'intervento, ora sotto controllo, non è ancora del tutto terminato. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno lavorando per smassare le masserizie andate distrutte e mettere in sicurezza lo stabile. Non risultano altre persone coinvolte.