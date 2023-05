Maltempo/ Condizioni più stabili e soleggiate attese per domani

Torna un timido Sole sulla Granda che ha trascorso gli ultimi giorni in allerta a causa delle consistenti piogge che si sono verificate in particolare nella zone del Cuneese, Monregalese e Saluzzese, zona, quest'ultima che risulta la più colpita.

Nella giornata di oggi il bollettino Arpa ha assegnato un'allerta di tipo giallo, quindi non sono attesi fenomeni di grande intensità, ma possibili allagamenti localizzati.

Per la giornata di oggi Arpa prevede "al mattino parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle Alpi e sul settore meridionale; poco nuvoloso nel pomeriggio con cumuli in formazione sui rilievi. Rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in possibile transito sulle pianure; valori moderati sul Cuneese al mattino".

Condizioni più stabili e soleggiate sono attese per martedì.