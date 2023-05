Alluvione in Romagna, Vigili del Fuoco di Cuneo operativi nel ravennate

I Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, partiti ieri (domenica 21 maggio) con la colonna mobile composta da 9 unità ed automezzi con moduli ad alto pompaggio, in direzione di Ravenna, per portare supporto alla popolazione colpita da quest'ultimo grave evento, sono ormai operativi.

La colonna mobile è arrivata a Conselice (RA) alle 3 della scorsa notte e si è messa subito all'opera per eseguire l'aspirazione con idrovola ad alta capacità di pompaggio (circa 10.000 litri al minuto), in collaborazione con altri Comandi sul posto, per effettuare il prosciugamento di un canale a ridosso del paese