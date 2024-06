I mitici mattoncini entrano nel reperto di Pediatria grazie all'associazione Alterlegocuneo

I mitici mattoncini entrano per la seconda volta nel reparto di Pediatria di Cuneo grazie all'associazione cuneese Alterlegocuneo, che sviluppa attività per appassionati di Lego®.

Lo scorso 7 giugno, infatti, il presidente dell'associazione Paolo Marenchino, assieme a due soci e volontari, Elisa Calvo e Domenico Voena, ha coinvolto, per tutta la mattinata, coinvolgere i degenti adolescenti in giochi da tavola e costruzioni Lego®️. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione della Direzione Sanitaria, del primario Eleonora Tappi in collaborazione con ABIO, si caratterizza per la capacità di sviluppare specifiche tematiche ed attività a carattere ludico ed informatico per i piccoli degenti.

Il team dell’associazione ha predisposto dei momenti di gioco ludico e creativo; al termine, tutte le famiglie e degenti del reparto hanno assistito alla proiezione del cartone animato “LegoStory” improntato sulla nascita e costruzione dell’industria dei mattoncini. Proseguono dunque il binomio e i progetti di Alterlegocuneo con il nosocomio cuneese, con l’intento di offrire ai degenti versatilità sul piano dei servizi ludici ma soprattutto donare svago gioioso dalle cure e dalle terapie ordinarie.