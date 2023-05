L'ex Avenida, ora Casa della sostenibilità, sarà gestita dalla società del Famù

È stato identificato nella Società Sabaco d’Oc, (unico concorrente) per € 24.480,00 l’interlocutore a cui affidare la gestione del “bar a tema dedicato alla sostenibilità” che troverà posto nella “casa della sostenibilità”, la costruzione sul limitare del Parco della Resistenza e Viale Angeli e confinante con il “Paperino Club”, che in questi anni è stata dedicata ad eventi ed iniziative che la Città di Cuneo ha intrapreso sul tema. Si sono infatti svolte ieri, 22 maggio, le attività della Commissione incaricata di vagliare le offerte.

L’offerta vincitrice - “Famù nel parco, convivialità sostenibile” - risponde pienamente alle richieste del Bando, pensato per mantenere intatta la vocazione del luogo destinandolo ad attività legate alla sensibilizzazione della cittadinanza, ma affiancando anche una attività di bar/piccola ristorazione.

La Società Sabaco d’Oc ha infatti formulato una proposta complessivamente eco-sostenibile nell’offerta di servizi per la comunità, nel programma di gestione e nella finitura architettonica del locale e degli spazi esterni. È prevista la somministrazione di prodotti di ristorazione certificati, biologici e a chilometro zero; sono state incluse proposte di consumo responsabile e di diffusione di pratiche alimentari virtuose e stili di vita che possano ridurre l’impatto ambientale. La proposta “Famù nel parco, convivialità sostenibile” porta con sé anche una serie di partenariati con realtà del territorio per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, attività educative e formative.

Garantito l’impegno del gestore a preservare spazi e tempi del locale per attività educative, science cafè, laboratori ed incontri a tema, con un numero di giornate di apertura che andrà incrementandosi nei primi tre anni di attività da un minimo di 300 fino a 345 giornate, con un orario di apertura in tarda mattinata per consentire un utilizzo ibrido degli spazi per attività formative e di laboratorio.

“Si apre così un nuovo e importante capitolo nella storia della Casa della sostenibilità”, le parole della sindaca Patrizia Manassero e dell’assessore Alessandro Spedale. “La proposta che abbiamo ricevuto risponde pienamente ai criteri contenuti nel Bando. Siamo contenti che l’idea dell’Amministrazione possa trovare concretezza e che quegli spazi si possano animare di un’attività che ne conferma e potenzia la vocazione di luogo per i cittadini in cui apprendere, esplorare e gustare la sostenibilità”.