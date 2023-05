Centallo piange la scomparsa del ‘suo’ dottor Bono

In lutto la comunità di Centallo, per la scomparsa di Gianpaolo Bono. Classe 1949, era medico di medicina generale da oltre 30 anni. Tra i promotori dello studio associato dei medici del paese, era molto conosciuto nel cuneese: fu anche candidato sindaco.



Al momento della morte, improvvisa, si trovava in viaggio in Bulgaria. Lascia la moglie Anna Maria e i figli Matteo ed Elena.